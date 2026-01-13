【Aeon】旅遊用品優惠 行李喼$399起（即日起至16/02）

農曆新年長假期係旅遊好機會，AEON 進行 「馬上出發」旅遊用品優惠，各款行李喼最平$399/599就有得交易，仲有收納袋、背囊、行動電源等方便出行法寶，幫你解決所有出遊煩惱！

—

日期：即日起至2026/02/16

地點：AEON、AEON STYLE 及 AEON SUPERMARKET

＝＝＝＝＝＝＝

