【Aeon】心動價商品 灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9（即日起至30/11）
Aeon精選最新心動價商品低至$7.9，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括鴻福堂雪梨川貝海底椰 $10、灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9、明治角10棒四方雪條/北海道香草味雪條/純乳酪雪糕杯2件裝 $29.9、三本珈啡鐮倉焙煎咖啡 $24.9！
—
日期：即日起至2025/11/30
地點：全線AEON百貨及超級市場
