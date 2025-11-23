張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/12/24
地點：全線AEON
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【譚仔三哥米線】三哥全新常餐 嘟八達通買一送一（21/11-04/12）
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！YAHOO著數 ・ 1 天前
【一芳台灣水果茶】指定大杯裝飲品買一送一（24/11-26/11）
一芳觀塘Two Harbour Square分店重新開業啦！為慶祝重開，一芳全線分店準備了超抵優惠，於11月24日至26日期間，凡正價購買指定六款大杯裝飲品，即可享買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（23/11-27/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，樂天韓版地捫蘋果汁/橙汁/芒果汁飲料4包裝$22.9/2件、東洋水產碗裝炒麵系列 $21.9/2件、Yokoo 0糖質蒟蒻麵 $13.9/2件、麥斯威爾韓版三合一咖啡$33.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】狂賀新店連環開 會員全場貨品7折（24/11-27/11）
759阿信屋狂賀新店連環開，於11月24至11月29日期間，憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看歷史低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
Sanrio迷注意！香港海洋公園於今年12月13日至2026年8月23日期間，推出Sanrio characters「蔚藍海洋之旅」活動，6大人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon化身海洋冒險隊，登陸海洋公園！全園不但設有20個角色主題互動遊戲，還有主題打卡位、My Melody & Kuromi 派對屋、Sanrio Characters見面會、限定周邊精品等，定必成為粉絲、親子、情侶最新打卡聖地！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
Uniqlo《優獸大都會2》聯名驚現ZUNIQLO招牌！UT系列大玩電影彩蛋新角色全登場
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Black Friday優惠2025｜名牌頸巾限時低至56折 最平$9XX入手！格子控必看Acne Studios/潮人之選AMI Paris
天氣開始寒冷，除了穿著要夠暖，頸都要保暖。適逢黑五購物節，各大網站開始推出Black Friday優惠，大家可以盡情挑選頸巾。名牌頸巾不但價錢親民，而且品質造工都不錯。Yahoo購物專員為大家在名牌網精心挑選低至56折的圍巾，包括AMI Paris、MAX MARA、LOEWE、Acne Studios，這次推薦的圍巾不但夠保暖，選好合適的更可以為穿搭增加亮點。今次真是非常抵買，一於入手溫暖整個冬天啦！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【惠康】至筍美食優惠 珍寶琥珀蜜梨$18/2個（即日起至27/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有珍寶琥珀蜜梨、香印青提、 Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、潮牛工房冰鮮潮式牛筋丸/牛肉丸、加拿大比目魚柳、芝司樂原味高鈣/較低脂片裝芝士、黑白全脂煉奶/淡奶/牛奶、灣仔碼頭家庭裝小雲吞、卡樂B超熱浪香辣味薯片同埋ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊袋裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【萬寧】全場產品買滿$188即享88折（只限24/11）
萬寧指定門市依家推出全場優惠，今日（9月29日）買滿$188即享88折，健康、美容、個人護理及奶粉產品任你揀！YAHOO著數 ・ 1 小時前
網上熱話｜聽見上司教導要懂得分輕重 下屬突然狂做深蹲
打工仔壓力大，有網民近日分享職場故事。網民指目擊上司有日向下屬說：「我覺得你應該要識分輕重」，怎料下屬聽畢後便離開座位，狂做深蹲，指要感受一下輕重。 網民在社交平台Threads分享職場事件，指公司終於請了一名畢業生，老闆便指派某名同事教導新人。之不過該同事原本的工作量都不少，在部門會議上訴苦指最近很忙，老闆便回am730 ・ 1 天前
【一粥麵】魚湯皮蛋瘦肉粥 嚐鮮價$20（只限24/11）
由即日起至11月24日，逢指定星期一都係一粥麵「大滿粥日」，上午11點至中午12點期間，只需嚐鮮價$20，就可以試到選用鮮濃魚湯粥底熬煮而成的皮蛋瘦肉粥鮮味升級版！同時，購買魚湯皮蛋瘦肉粥可享加配優惠 +$9加配小食一款（腸粉 / 豉油皇炒麵 / 蘿蔔糕）！YAHOO著數 ・ 1 小時前
4大親子餐廳合集！ 4000呎放電好去處 室內波波池專區+韓燒
做父母最頭痛嘅，往往係搵一間大人細路都啱嘅餐廳。今次就為大家精選4間親子友善餐廳，有靚景、遊戲區同兒童餐，大人可以歎住食，小朋友又可以盡情放電。無論週末外出定生日聚會，總有一間啱你心意。OpenRice開飯喇 ・ 3 小時前
UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692
UGG厚軟毛拖鞋，連張員瑛、BLACKPINK Jisoo、I-DLE 田小娟等眾多明星都私下力推的爆款鞋，終於迎來年度最佳入手時機！配合FARFETCH Black Friday狂歡季，現在入手精選折扣商品即享低至5折＋額外8折的超級優惠，平日一鞋難求的UGG鞋款，最低只需$692即可擁有！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
去旅行訂酒店要趁Black Friday優惠入手啦！Booking.com黑色星期五訂房優惠最後機會，酒店低至46折優惠、人均$476，適用於東京、大阪、京都、曼谷、清邁、越南、倫敦等地。Yahoo旅遊為大家挑選了東京、大阪、京都、曼谷、清邁性價比高的酒店，住客評分有8分以上，兼且交通方便，即睇內文啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
5大煲仔飯餐廳合集 必食台山黃鱔煲仔飯/超香臘味煲仔飯
天氣開始轉涼，最啱就係嚟一煲熱辣辣嘅煲仔飯！香氣撲鼻、飯焦香脆，無論係經典臘味定創意配搭都令人一試難忘。OpenRice開飯喇 ・ 3 小時前
Gin Lee李幸倪演唱會2026丨12.1優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Gin Lee李幸倪相隔八年，明年再在紅館開Show，2月舉行一連兩場《READY FOR》演唱會！演唱會門票幾於12月1日起進行優先購票，以及於12月11公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
聖誕好去處2025｜中環ifc聖誕裝置亮相！潛入兩層高「聖誕後勤總部」與至潮聖誕老人影相
中環ifc聖誕裝置亮相！今年主題為「聖誕後勤總部」都幾有趣，這座雙層高的後勤總部，隱藏4大神秘互動體驗區及6大打卡場景，特務們可解鎖各個互動裝置及數碼遊戲任務、參與慈善捐款活動、約見聖誕老人並獲得驚喜禮物，完成任務後更可欣賞精彩音樂表演及盡享聖誕購物禮遇。Yahoo Style HK ・ 2 小時前