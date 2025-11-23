仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！

【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）

【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）

【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/12/24

地點：全線AEON

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso