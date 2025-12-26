AEON於12月26日至12月29日進行年末超級勁減，男女服裝，嬰兒及孕婦用品、旅遊用品、HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO JAPAN等照價再8折，超市、家品、床品、玩具、文具、精品等照價再9折，電器照價再 95折；AEON會員買滿$800仲送$50電子優惠券2張！重點必買產品包括澳洲330日和牛牛肩 $119、韓國香印提子 $42.9、Hisense 43吋電視 $1990、Laifen 風筒 $390、Casablanca 馬卡龍竹纖冬厚被 $299！

【Aeon】AEON超級勁減 超市、家品、床品等 照價再9折（26/12 - 29/12）

日期：2025/12/26 - 2025/12/29

地點：全線AEON百貨及超級市場

