【Aeon】Black Friday Sale 精選商品低至半價（28/11-02/12）

宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
其他人也在看
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 24 分鐘前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 6 小時前
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 22 小時前
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。法新社 ・ 1 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 6 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜好心人欲購兩餸飯支援 小店為製250盒提早收舖 老闆霸氣拒收錢：我都想做 D 野
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，棚架起火後迅速蔓延至多幢樓宇，火災造成多人死傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，全城揪心。直至今晨，仍有不少熱心市民與餐廳小店都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手，當中包括有好心人在社交平台上分享一間佐敦兩餸飯小店全力支援大埔的窩心經過。Yahoo Food ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 18 小時前
「國民爺爺」李順載舉殯︱河智苑致悼詞淚流滿面
【on.cc東網專訊】有「國民爺爺」之稱的韓國元老級演員李順載前日凌晨離世，享年91歲，今日舉殯，連日來也有大批韓星到靈堂弔唁，送他最後一程。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜《衛報》分析：政府歸咎竹棚惹民憤 市民憂模糊火災真正成因｜Yahoo
大埔宏福苑五級火的救援工作持續進行，全球各大外媒繼續關注事件，尤其是大火對本地民情的影響。英國《衛報》的報道分析指出，有港人不滿政府將責任歸咎於竹棚，轉移對火災真正原因的關注。路透社的分析認為，大火將會考驗中國對香港的控制能力。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前