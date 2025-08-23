【Aeon】週末放題 紐西蘭金奇異果/中國帶子/美國豬肉眼扒指定價任入（23/08-24/08）

AEON舉行週末放題，8月23日下午1-3時紐西蘭金奇異果以$78/袋任入帶返屋企、下午4-6時中國帶子(煮食用) $39/袋、8月24日下午2-4時美國豬肉眼扒 $39/盒！

限時放題玩法︰顧客可於指定活動時段內，使用由店鋪提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢購買包裝後之放題商品。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

日期：2025/08/23 - 2025/08/24 下午1-3時

地點：AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

