由即日起至9月29日，AEON推出秋日會員尊享購物日！場內精選電器照價再95折，超市、個人護理、嬰兒用品、家品、玩具、精品、傢俬、床品等照價再9折，服裝、旅遊用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，再加埋本身產品折扣，等於變相折上折！

【Aeon】秋日會員尊享購物日 精選產品照價再低至8折（26/09-29/09）

日期：即日起至2025/09/29

地點：全線AEON

