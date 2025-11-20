中國政府通報暫停進口日本水產品
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！
另外，憑指定AEON信用卡簽賬可尊享高達10%現金回贈 + 兼享紫「賞」生活高達6%現金回贈；簽賬滿指定金額享高達10% (手機支付) 或7.5% (實體卡) 現金回贈 。
另外，憑AEON Card Purple及AEON Card Premium之合資格簽賬更可同時獲紫「賞」生活推廣之獎賞，賞您高達6% (手機支付)或2% (實體卡) 現金回贈！（以上推廣均須於「AEON香港」手機APP登記）
日期：即日起至2025/11/25
地點：全線AEON
