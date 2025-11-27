天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！

【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優恵（即日起至03/12）

日期：即日起至2025/12/03

地點：AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

