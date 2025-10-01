【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！

日期：即日起至2025/10/07

地點：全線AEON

