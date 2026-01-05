【Aeon】心動價 維記雪糕杯、Mövenpick雪芭/雪糕杯買一送一（即日起至31/01）

Aeon精選最新心動價商品低至$5，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括MARUSAN麥芽豆乳/有機無調整豆乳 200ml $5、維記特濃腰果雪糕杯/特級雲呢拿味雪糕杯/MÖVENPICK檸檬青檸雪葩/牛奶忌廉雪糕買一送一、美粒果果粒橙汁 (1.2公升) $9.9、七寶啤酒 (6罐裝x330毫升) $39.9！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2026/01/31

地點：全線AEON百貨及超級市場

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso