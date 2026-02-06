就快到農曆新年，AEON今個週末特別推出賀歲大激賞，場內精選電器照價再95折，精選超市產品、護膚及美妝產品、家品、玩具及精品照價再9折，HÓME CÓORDY、Living Plaza、DAISO產品、精選服飾及旅遊用品照價再8折！

同期仲有得換新春年桔匙扣，顧客於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET內，購物滿$500，即可免費獲贈「新春年桔匙扣」一個！

【Aeon】精選超市/玩具/家品 照價再低至8折（07/02-08/02）

日期：2026/02/07 - 2026/02/08

地點：全線AEON Stores

