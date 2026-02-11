AEON Living Plaza坑口店現正進行Outlet Sale，即日起至2月22日，多款貨品有限時7折優惠，今次優惠包括店內全新到港貨品，如新造型可愛公仔匙扣、實用水杯、除油污濕紙巾低至$8.4、環境友好煮食紙只需$17.5，不要錯過掃平貨的機會！

【AEON】指定分店有Outlet特賣 多款貨品限時7折（即日起至22/02）

日期：即日起至2026/02/22

地點：Aeon Living Plaza坑口分店

地址：新界將軍澳培成路8號南豐廣場地下A-7至 A-11號舖

