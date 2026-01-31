即日起至2月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！

同時，而家AEON會員購物儲積分，儲夠1000分以上即可當錢用！只要下載AEON Mobile app再用手機號碼登記，就可以成為會員！

【Aeon】感謝日會員照價95折（即日起至02/02）

日期：即日起至2026/02/02

地點：全線AEON Stores

