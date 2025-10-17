【Aeon】柯達Charmera登陸AEON

柯達 Charmera 登陸AEON分店！系列採用盲盒包裝，共有7款獨特的復古設計，支援拍照及錄影功能，現正以$235/件 (不包括記憶卡)於AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET玩具部發售！

柯達 Charmera 產品特點

支援拍照和錄影

照片模式有 4 種相框和 7 種濾鏡可選

1440 x 1080 影像輸出; 1.6M 像素

支援1GB-128GB Micro SD / TF 記憶卡

內置可充電電池

售價: $235/件 (不包括記憶卡)

—

日期：即日起至售完止

地點：AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET玩具部 (九龍城、旺角、啟德、將軍澳及尖沙咀店除外)

＝＝＝＝＝＝＝

