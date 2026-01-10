Aeon推出賀歲迎新福祿壽自選組合，電器、傢俬、廚具組合組合價低至22折！福組商品顯示的「組合價」已包埋祿同壽組各選1件嘅價錢，一個組合價可以買到3件電器/傢俬/廚具；於祿＋壽組合更只需$2,000！購買福祿壽自選組合，亦可以$1500額外換購祿組商品或$500換購壽組商品。

指定 AEON 會員購買自選組合，更即可獲得3倍會員積分。於AEON或AEON 網上購物城內簽賬或商戶免息分期 計劃購買「賀歲迎新福祿壽自選組合」之廣告商品 ，除咗可享長達24個月免息分期外，更可享高達 $550 AEON購物禮券！

【Aeon】賀歲迎新福祿壽自選組合 低至22折（即日起至01/03）

日期：即日起至2026/03/01

地點：AEON Stores及AEON網上購物城

詳情：請按此

