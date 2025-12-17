今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！

【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）

日期：只限2025/12/10

地點：全線AEON Stores及AEON Supermarket(AEON STYLE啟德及AEON九龍城店除外)

