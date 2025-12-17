宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
＝＝＝＝＝＝＝
日期：只限2025/12/10
地點：全線AEON Stores及AEON Supermarket(AEON STYLE啟德及AEON九龍城店除外)
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【759阿信屋】五天限定 會員7折優惠（即日起至21/12）
759阿信屋為你帶黎聖誕五天限定優惠，即日起至12月21日憑會員卡購物即享7折優惠！ *優惠不適用於：折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠、「次品/清貨價」貨品及分店標明不享額外折扣之貨品。 *收銀系統會比較同期進行的《折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷價、特別優惠》優惠，自動為顧客選擇使用較便宜之優惠。YAHOO著數 ・ 1 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99
準備好新衫過節未？本周UNIQLO爲你準備好多款優惠冬物，用更優惠價格入手節日必備新衣！優惠包括各款大人同小朋友秋冬外套、衛衣、長褲等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【OK便利店】3日限定 高蛋白質飲品及豆漿豆奶全場75折（即日起至19/12）
健身朋友再次集合！即日起至12月19日，嚟Circle K 入手高蛋白飲品同豆漿豆奶滿$60即享75折！平時需要吸收大量蛋白質嘅你，把握今次機會，以最抵價入貨啦！ 精選優惠產品： 維他奶 豆奶/麥精/低糖豆奶/低糖麥精/無添加糖豆奶/低糖香蕉豆奶/低糖士多啤梨豆奶/低糖白桃豆奶/低糖芒果豆奶/低糖紅豆豆奶/鈣思寶（各款）250–330毫升【75折後平均$3.8/件】 道地 生豆乳／大和 豆漿 408–500毫升【75折後$7.5/件】 JUICY PROTEIN 蛋白果汁 500毫升（熱帶水果／番石榴青檸）【75折後$11.3/件】 CHOBANI 高蛋白希臘乳酪 150克（雲呢拿／士多啤梨）【75折後$18.8/件】 南陽 高蛋白飲品 350毫升（穀物味／朱古力香蕉味）【75折後$18.8/件】 ROKEBY 高蛋白鮮奶昔 425毫升（各款）【75折後$21.8/件】YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
【7-11】 著數之選 7仔雪糕優惠 平均低至$14.8/件（即日起至23/12）
7仔雪糕優惠今期再加碼，優惠加多兩日，甜蜜享受唔好錯過 ！今期雪糕優惠集合咗DREYERS同MÖVENPICK，多款口味任你揀，總有一款啱你口味，快啲去7仔掃筍貨啦！ 【$118/8件】DREYER’S 各款雪糕杯/脆筒/雪糕批* ，平均每件$14.8 【$120/6件】MÖVENPICK各款雪糕/雪葩100毫升，平均每件$20YAHOO著數 ・ 52 分鐘前
【KFC】炸翻星期三 PK APP 限時優惠 低至42折（即日起至優惠結束）
12月 17日上午 10:30 起，數量有限，搶完為止！咔啦雞腿堡驚爆買一送一，優惠價 $95，平均一堡不到$48！六塊雞桶餐送蛋撻禮盒 56折只要$399就帶走！激省蛋撻點心神券超划算42折超狂優惠，原味蛋撻x2+雙色轉轉QQ球x1+冰無糖綠茶(小)x1，優惠價 $79！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【龍豐】豐搶價 Bifesta 深層卸妝棉 $28/件（即日起至22/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Bifesta 深層卸妝棉 $28/件、Bifesta 高效卸妝潔膚水$36/件、OLAY 彈潤緊緻套裝$145/件、OLAY新生深層潔面乳 $28/件、CK ONE香水EDT $129/件、特快靈殺菌喉糖低至$19/件、仲過百款零食低至$5起！YAHOO著數 ・ 23 小時前
網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？
早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」Yahoo Food ・ 19 小時前
【759阿信屋】限定優惠 MARUTAI袋裝湯麵 會員77折實價 $15.3/件（即日起至優惠結束）
MARUTAI袋裝湯麵系列合輯有好多唔同口味任君選擇！759阿信屋推出限定優惠，會員77折實價只需要$15.3/件，每一款都係滋味十足！期間限定款福岡魚介豚骨湯沾麵，100%使用福岡縣產「Ra-mugi」小麥製成，口感順滑，中粗細適中。湯頭以豬骨精華為主，混合咗鰹魚片、飛魚湯、鯖魚片等海鮮精華以及芳香蔬菜，淋上醬汁，更能充分展現魚粉嘅鮮味同香氣！YAHOO著數 ・ 22 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 28 分鐘前
工展會2025｜現場直擊精選荀貨推介 $1鮑魚福袋/臘鴨皇、氣泡酒/粉紅酒$10/支 呢個時間免費入場
第59屆工展會一連24日於銅鑼灣維園舉行，今年設有12個主題展區，逾900個攤位。全場集合大量荀貨，包括各款美食、乾貨、海味、酒類及保健產品等等。Yahoo著數專員日前到現場直擊，為大家整合多個精選購物優惠及活動詳情，去掃貨前一齊睇吓有咩抵買啦！YAHOO著數 ・ 23 小時前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
灣仔自助山「秋風起，食臘味」自助餐低至88折！人均$479起於360°旋轉餐廳嘆即切臘味糯米飯/懷舊臘腸卷/蒸臘味蘿蔔糕
想像一下，坐在緩緩旋轉的餐廳裡，腳下是繁華的景色，位於灣仔合和中心62樓的「自助山」能為你帶來的獨特用餐體驗。作為全港唯一的360°旋轉餐廳，讓大家飽覽城市天際線，更以「即席烹調」的概念打破傳統自助餐模式，最近推出聯乘香港百年老字號「金菊園臘味」，「秋風起，食臘味」自助餐9折優惠，而生日更有88折優惠79，人均最平只需$4起，即可享用一系列限定臘味特色菜單，立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 15 小時前
聖誕禮物2025｜$500以下公司、派對交換禮物必買清單！22款特色禮物推薦：59折起入手名牌香水/美妝護膚品/創意產品等
每年一到12月，不少人便開始為各式聚會與交換禮物煩惱，既想要禮物夠貼心實用，又不希望超出預算。Yahoo購物為大家搜羅了以下22款$500以下實用又具質感的禮物清單，從護膚、香水到生活小物等通通包含在內，絕對能為收禮者在冬日帶來溫暖的驚喜。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
【OK便利店】5天狂減 維記鮮牛奶 946毫升$50/2盒（即日起至19/12）
5天狂減！維記鮮牛奶 946毫升限時優惠，早餐飲返杯牛奶，或配穀物早餐、定沖咖啡都啱用！而家嚟Circle K 入手維記鮮牛奶 946毫升平均每件都只係$25！仲可以儲OK Stamp IT e印仔，印5送1！咁先至最抵！YAHOO著數 ・ 22 小時前
主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開
【動物專訊】動物機構LAP (Lifelong Animal Protection Charity) 早前接手了一單令人心痛的求助個案，5隻貴婦狗的主人在家中突然離世，隔了數天才被人發現，當警員到場時，發現其中一隻狗狗還一直伴在主人遺體旁不肯離開，十分忠心和重情。現時5隻狗狗已經由LAP接手，LAP希望能夠為他們找到領養家庭，讓失去依靠的他們得到新主人的愛。 LAP義工表示，早前接到主人家人求助，表示獨居主人突然離世，想他們接收狗狗們。她形容狗狗們的性格都十分親人，不會怕羞，很喜歡黐住人。 LAP求助後將這5隻狗狗接走，現時狗女Nisa、Nia和Nikita都在LAP中心暫住，而狗仔Noble和Nero則由暫托家庭照顧。 5隻狗狗約8至10歲，LAP希望能夠為這5隻失去至愛主人的貴婦狗尋找新的領養家庭，讓他們可以再次感受愛，在家庭中安享晚年。 如有意領養他們，可以與LAP聯絡。祝福這些可憐狗狗們都找到愛他們的新主人。 The post 主人突離世五貴婦狗急尋家 有狗狗曾伴主人遺體不肯離開 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 20 小時前
【KFC】年末超值大回饋 雞撻雙享桶只需$399（即日起至1/1）
肯德基買炸雞就送蛋撻，年末超值大回饋來陪你過聖誕跨年啦！即日起至1月1日，只要 $399 就能一次嗑到 6塊金黃炸雞＋6顆酥脆蛋撻，真係大滿足！今年最後一波，不吃真係會後悔！快啲叫埋朋友一齊，用滿滿炸雞香為2025做最美味嘅收尾啦！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【大生生活超市】八達通優惠 購物滿$220享88折（只限15/12）
大生八達通優惠購物滿$220享88折 ！咁快就嚟到年尾，大生繼續有購物優惠等住你，今個聖誕就可以大買特買啦！12月15日、22日及29日嚟購物滿 $220，用八達通付款即享88折優惠 (指定酒品及禮券除外)，所以無論喺籌備聖誕Party或準備聖誕抽獎禮物，即嚟大生睇吓有咩買啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
2025最強甜品及糖水店合集｜10間高質糖水甜品小店 大埔樹記腐竹糖水/$38糖水放題/開到凌晨
糖水、甜品有分新派跟傳統，但無論哪一款都是香港人食飯後，想延續聊天聚會的好地方。而且香港的甜品跟糖水店有個非常特別的地方，就是很多時候都是小店經營。就算是同一款糖水跟甜品，每間店都有自己的秘方，都值得大家去發掘。今次就集齊十間2025年最強糖水甜品小店，讓大家諗定飯後甜品食乜好！Yahoo Food ・ 1 天前
測25款去角質潔面產品 消委會：3款含可致癌物 1超標
市面有不少具去角質功效的潔面產品，供有需要改善粉刺、暗瘡和皮膚粗糙暗啞的消費者選用。消委會測試25款相關產品樣本，當中3款樣本酸鹼值(pH)低於3.5，未符內地要求，或會刺激皮膚。另有3個樣本檢出可能令人類患癌的污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟建議水平。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方am730 ・ 1 天前