【Aeon】周三新鮮日（只限10/12）

今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有維記雪米糍$6/件、七喜 (330毫升) $3/罐、百福蒸煮豆腐 (350克) $5/件！另外周三大特賣仲有一系列家居用品、個人護理用品、內衣服飾、童裝玩具及文具等，滿足晒一家大細嘅唔同需要！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！

日期：只限2025/12/10

地點：全線AEON Stores及AEON Supermarket(AEON STYLE啟德及AEON九龍城店除外)

