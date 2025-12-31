【Aeon】周三新鮮日（只限30/12）

今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、OREO 旋風威化 $5、鯖魚 $18/2包！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！

日期：只限2025/12/30

地點：全線AEON Stores及AEON Supermarket(AEON STYLE啟德除外)

