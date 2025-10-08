【Aeon】周三新鮮日+周三大特賣限定優惠（只限08/10）

今日係AEON周三新鮮日/周三大特賣，精選多款多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期有維記雪米糍 $6、Loacker 威化餅 $5、中國蜜皇梨 (2個裝) $15，仲有$13 炸豚肉餃子！

今期周三大特賣推介韓國香印提子同挪威有皮三文魚外 ，另外仲有一系列廚具用品、個人護理用品、內衣服飾、童裝玩具及文具等，特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！

日期：只限2025/10/08

地點：全線AEON Stores及AEON Supermarket

