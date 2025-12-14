【Aeon】黃金朝市 無鹽去骨鯖魚 $50/盒 （只限14/12）

又到咗每個月第二同第四個嘅星期日都有嘅黃金朝市啦！今日（12月14日）黃金朝市係各分店舉行，推廣時間會由開店至下午1時！重點係，鯖魚放題終於強勢回歸啦！唔理你拎走幾多鯖魚，只要係限時內塞得入個盒就可以，真正實現鯖魚自由！另外仲有其他精選超市食品 及日常生活用品都有限時優惠 ，大家記得今個星期日早啲到各分店啦！

【Aeon】黃金朝市 無鹽去骨鯖魚 $50/盒 （只限14/12）

日期：只限2025/12/14

地點：全線AEON Stores

