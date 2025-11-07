專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
【Aeon】週末勁減（即日起至09/11）
今個星期Aeon週末勁減，Starbucks咖啡粉囊 $140/4件、日本稻神卵 $48/2件、奧地利無激素豬梅肉/腩肉 $26/100g、CJ餃皇 $47.9/2件、澳洲Sweetest Batch珍寶藍莓(約200g) $42，仲有多款熱賣商品特價發售！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/09
地點：全線AEON Stores
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
海關緝毒 2 名關員被疑犯斬傷｜美國 10 月裁員數激增 175%｜裕美現身法院接林作不滿被拍下醜態｜11 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 6 日，星期四。明日本港大致多雲，有一兩陣雨，氣溫約 24 至 26 度，吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。最高紫外線指數約 3，屬中等。展望週末天色好轉，星期日及星期一大致天晴、日間炎熱；下週中期受東北季候風及熱帶氣旋影響，沿岸風勢頗大，天氣稍涼。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至18/11）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
美股日誌｜ 納指又挫2% 道指失4萬7
美股呈「彈散」表現，回升僅一日便再度顯著向下，納斯達克指數跌近2%，科技股是跌市重災區，道瓊斯指數失守47,000點水平。私營機構估算的數據指出，上月美國裁員情况加劇，總體職位數目可能下跌，減息預期升温，美國國債息率下跌，美元轉弱。Yahoo財經 ・ 3 小時前
結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛
近年本港餐飲業面對高昂租金及經濟不景等挑戰，不少小店難敵壓力相繼結業。紮根深水埗十年的人氣泰菜「泰基隆」近日亦於社交平台宣佈即將結業，更在文中透露結業原因。消息一出令不少街坊與食客大感惋惜，紛紛留言向店主道別。Yahoo Food ・ 1 天前
Jellycat「外星人」公仔可愛大爆發！「太空系列」韓國首爾pop-up，大賣火星、UFO、太空狗仔
Jellycat的可愛力量真的沒法擋住，近日推出「太空系列」並在韓國首爾開Pop-up發售，公仔可愛程度要融化每位公仔迷。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
【百佳】網店至抵星期三 CP原味/黑椒雞胸扒 $80/包（只限05/11）
百佳網店推出星期三限時閃購優惠，Honey B 有汽蜜糖/有汽蜜糖茶飲品 250毫升6罐裝 $65/排、大囍慶 特級蝦子麵/ 全蛋麵 $29.9/包、DALLA COSTA 迪士尼公主/ 反斗車王有機意粉 $29/包、KETTLE 薯片 141-142克 $29.9/包、雅濃有機 護髮露/ 洗髮露 325毫升 $58/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
今日優惠｜KFC限時優惠$50/6件雞、買指定高露潔牙膏4支送$214禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
台灣桃園機場派消費券！符合條件即可換領、送機場捷運票 免稅店、餐廳都用得兼免費導覽
下次經桃園機場轉機，記得預留時間入境台灣！交通部觀光署由11月1日至2026年10月31日期間，推出「轉機入境・好禮等你（Enter Taiwan, Enjoy a Gift!）」計劃，持外國護照的轉機旅客只要入境停留 24 小時內，即可領取 600台幣 機場消費券。更抵的是同步推出免費半日遊行程，包埋桃園機捷來回票，讓大家用4小時快速體驗台北經典景點。想趁轉機順便食買玩的旅客絕對要mark低。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜逸東酒店自助餐快閃$11一位！歎松葉蟹蟹腳、海膽刺身、蘋果木煙燻三文魚
對識食之士而言，「食為鮮」從來都是識食的守則，新鮮的海產、當季的食材，便能喚醒味蕾的快樂！香港逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）推出的「普慶食為鮮」主題自助餐，不僅匯集時令海鮮與環球美饌，更按午市、晚市設計不同驚喜。11月5日中午十一點在Klook快閃更有雙11優惠，自助午餐與自助晚餐人均低至$11起，即可任食生蠔、蟹腳、西班牙海鮮燴飯、泰式蕉葉燒鳥頭魚、蘋果木煙燻三文魚等，絕對是性價比超高的海邊美味之旅！Yahoo Food ・ 1 天前
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！Yahoo Food ・ 22 小時前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 19 小時前
結業潮2025｜深水埗開業18年串燒店「標叔叔小食店」結業 主打港式串燒 招牌巨型燒雞髀
深水埗串燒老店「標叔叔小食店」日前被網民發現已於10月底結業，由網民上傳的圖片中可看到，小店擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板，店方早前也在社交媒體預告結業「我哋係專業燒烤員，多謝大家一路以嚟嘅支持」，不少街坊網民都大感可惜。Yahoo Food ・ 3 小時前
Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025
Hogan這個意大利品牌，近年由檀健次擔任品牌大使後，帶貨力也不錯，很多時尚KOL都要來入手一對德訓鞋。Hogan德訓鞋可以跑出的其中一個原因，也許是因為有「厚底」，幫助無痛增高，同時又有著復古百搭氣息，趁雙11優惠75折直接衝了！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
美債殖利率急挫！10月非農恐轉負 Fed降息押注再升溫
綜合外媒周四 (6 日) 報導，在官方勞動市場數據因美國政府關門而停擺之際，民間指標顯示美國 10 月非農新增就業人數恐出現負值，引發市場對就業惡化與聯準會 (Fed) 將加快降息的預期升溫，美國公債殖利率全面急挫。鉅亨網 ・ 8 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前