【Aeon】BB孩童秋日樂團（即日起至21/09）

AEON 由即日起至 9月21日 舉辦「BB孩童秋日樂團」，有嬰兒食品、BB車、BB/童裝服飾、消毒清潔用品、玩具等，更集合大量人氣嬰兒用品品牌推出優惠！

另外，AEON喺AEON STYLE 康怡，荃灣同AEON 荔枝角，屯門店都設有嬰兒顧問啦，可以為廣大家長解答唔同嘅嬰兒問題。

日期：即日起至2025/09/21

地點：AEON，AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

