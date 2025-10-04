AEON 38周年優惠率先睇！全場貨品低至$3.8、均一價$30/3件精選商品、大抽獎贏$38,000免找數簽賬額

AEON為慶祝38周年，於10月10日至11月5日期間，推出一系列獎賞優惠活動！Yahoo著數專員為大家直擊AEON 38周年必買優惠產品，全場最平產品低至$3.8，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，最抵$30任選3件指定貨品！重點還有AEON大抽獎贏$38,000免找數簽賬額、自家品牌新產品優惠，三層衛生紙(10卷裝)優惠價最平$100/6件、「日本節」平買日本美食等！在推廣期內，購物滿指定金額即可換領限定禮品和2026年慈善月曆，同時可參與「38周年印花賞」換$100電子優惠券，AEON信用卡會員更有限時回贈優惠！即睇AEON 38周年必搶優惠產品和活動詳情！

AEON 38周年必搶優惠產品一覽

AEON 38周年第一擊優惠，由10月10日至23日舉行

1. 全場產品超低價$3.8起

AEON 38周年優惠推出超荀價$3.8、$38、$380、$3,800特價產品，有齊食品、日用品、廚具、家電等選擇，最平$3.8入手Mochi Panda 4層迷你手巾（12包裝）、$38入手王子菁華4合1洗衣液補充裝、伊都物語乳酪飲品等日用品和食品、TOPVALU行李箱只需$380、Panasonic ECONAVI 智慧節能雙門雪櫃限時$3,800起。

廣告 廣告

全場超低價$3.8產品

限時低至$38買日用品和食品！

$380入手TOPVALU行李箱！

AEON 38周年優惠推出超荀價$3.8、$38、$380、$3,800特價產品

2. 超級均一價：$30/$70/$100/$150/$300專區 任選3件精選產品

AEON每年都有均一價優惠活動，今年亦不例外，有超過300件精選商品以「超級均一價」發售，分別有$30、$70、$100、$150、$300專區，Yahoo著數專員精選必買產品，由食品至日用品，甚至小家電都有平，如平均低至$10入手醬料包、Tempo三層印花衛生紙10卷裝平均每條$33.3、Panasonic風筒折後低至$100！

$30/3件 任選丸美屋Chiikawa 咖喱牛肉燴飯醬汁、杯麵等精選產品

超級均一價：$30/3件專區必買產品

超級均一價：$30/3件專區必買產品

超級均一價：$30/3件專區

$70/3件 任選Tempo袋裝面紙4包裝/牛奶公司鮮牛奶/KLEENEX 健力氏彼思達摩紙手巾（36包裝）等精選產品

超級均一價：$70/3件專區必買產品

超級均一價：$70/3件專區

$100/3件 任選Tempo三層印花衛生紙10卷裝、TV BP 可沖廁紙貓砂等精選產品

超級均一價：$100/3件專區必買產品

超級均一價：$100/3件專區

$150/3件 任選日本大正肯得冰涼舒緩膏/止痛膏、ARIEL超濃縮抗菌洗衣液等精選產品

超級均一價：$150/3件專區必買產品

超級均一價：$150/3件專區

$300/3件 Panasonic風筒、HOME COORDY三層書架等精選產品

超級均一價：$300/3件專區必買產品

超級均一價：$300/3件專區

3. AEON 38周年獨家新產品優惠

AEON自家品牌TOPVALU亦有不少獨家商品優惠即將上架！重點必買BESTPRICE三層衛生紙(10卷裝)，在優惠期間只售$20/件、周三特價日降價為$16.5/件，在AEON網上購物城更有限定價$100/6件，平均低至$16.7/件！AEON 38周年第二擊優惠更有全新香港生產的BESTPRICE杯麵，共有3種口味，包括海鮮、醬油和韓國辛辣風味，價錢低至$5.6/件，非常抵！

BESTPRICE 三層衛生紙(10卷裝)最平低至$100/6件

BESTPRICE杯麵，共有3種口味，價錢低至$5.6/件

4. 「日本節」限時平買日本美食

AEON「日本節」集齊多款日本人氣食品，並以限時優惠價出售，必買OHAYO焦糖布丁雪糕低至$34.9、九州和牛西冷/肉眼扒只需$99、海膽吞拿魚卷價惠價$59.9、純米大吟釀三割九分限時特價$279！

「日本節」限時平買日本美食

「日本節」限時平買日本美食

「日本節」限時平買日本美食

「日本節」限時平買日本美食

潮·玩大抽獎：狂抽 $38,000 免找數簽賬額

除了商品折扣，會員和信用卡客戶還有多重額外獎賞！由10月10日至11月5日，於全線AEON或AEON 網上購物城，購物每滿$200或以上（以AEON收銀機印折實單一發票計），並登入指定網站進行登記，即有機會贏取 AEON 信用卡$38,000 免找數簽賬額等豐富獎品！

活動期間： 2025年10月 10日至11月5日

參加方法： 購物每滿 $200 或以上 (單一發票)，登入指定網站登記即可參加抽獎

獎品包括： AEON 信用卡 $38,000 免找數簽賬額 (大獎) 、大灣區航空雙人來回香港至日本札幌機票 、SAMSUNG Galaxy Fold7 等豐富獎品

**AEON 會員及指定 AEON 信用卡客戶可享 2X 抽獎機會**

潮·玩大抽獎：狂抽 $38,000 免找數簽賬額

AEON 38周年印花賞：集齊印花換$100電子優惠券

AEON會員在優惠期內，於AEON、 AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物每滿$200 (折實單一發票計)，即可獲贈電子印花一個，集齊六個印花，即可換領$100電子優惠券一張。電子優惠券使用方法︰購買滿$300 或以上(折實單一發票計)，即可使用$100電子優惠券一張。

電子印花派發日期： 2025年10月10日至11月5日

電子優惠券使用日期：2025年11月6日至11月19日

38 周年印花賞：集齊印花換$100電子優惠券

AEON信用卡尊享：高達6%現金回贈

由即日起至12月31日，憑AEON Card Purple 及 AEON Card Premium之合資格簽賬，可享高達6%現金回贈 (手機支付) 或 2% 現金回贈 (實體卡) 。

由10月9日至11月5日，於AEON網上購物城簽賬或商戶免息分期計劃滿$800至$2,999，可享$60回贈；購物滿$3,000或以上，AEON信用卡之簽賬現金回贈$150，或免息分期簽賬現金回贈$50，最高可獲達$400現金回贈！

同時，還有舒適家居新體驗優惠，憑AEON信用卡買滿$1,000或以上，送$50 AEON購物禮券、HOME COORDY 伸縮水槽滑動架；買滿$3,000或以上，送$150 AEON購物禮券、HOME COORDY伸縮水槽滑動架外，更可享長達24個月免息分期，以及加送$50 AEON 購物禮券！

限時免費換領醬油碟套裝、2026年慈善月曆

於推廣期內，於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$1,000 或以上，即可到顧客服務台免費換領日式精美醬油碟套裝1套，數量有限，換完即止。

推廣日期: 2025年10月10日至換完即止。

換領地點: 顧客服務台

限時免費換領醬油碟套裝

還有，顧客可以$10慈善價於「收銀處」及「顧客服務台」購買1個2026年慈善月曆；或於全線AEON購物滿$500（以即日折實單一發票計算），即送1個2026年慈善月曆。

推廣日期: 2025年10月10日至換完即止。

受惠機構︰綠領行動

2026年慈善月曆

更多著數文章：