AEON Black Friday Sale 全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale由即日起至12月2日，一連五日多款精選商品低至半價發售，涵蓋食品、家品、服裝等，還有限量AEON Black Friday福袋及福車、$28限量換購DAISO摺疊式購物車、免費換領Black Friday精美文件夾、限時2天指定商品放題等優惠，即睇抵買推介！

AEON Black Friday Sale 全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON黑五必搶半價人氣商品

AEON有不少食品、煮食用具、寵物用品、床品等產品都有超抵半價優惠，當中金車茶韻系列茶飲最平低至$4.9、TOPVALU 有汽酒半價低至$6.9、多款口味納豆低至$7.5、衣架低至$9.9、日本品種米1公斤裝低至$12、日本橫濱白蛋（10件裝）$17.9起、牛肉便當$19.9起、蟹腳一盒低至$99、TOPVALU 男女裝羽絨外套低至$149.5等，非常抵買！

廣告 廣告

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON黑五必搶半價人氣商品

AEON黑五必搶半價人氣商品

AEON黑五必搶半價人氣商品

AEON Black Friday限定商品優惠

Aeon今次推出Black Friday限定商品，當中包括TOSHIBA 32吋「 LED液晶電視」，以優惠價$1,600發售、原版黑色包裝紙片增量版特價$13.9、口罩$50/2件、TOPVALU行李箱只需$299.5起、冬天必備頸巾低至$150、GREGORY產品低至6折等。

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON人氣優惠活動指定商品放題亦在Black Friday回歸！只要在指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，今次最平低至$30可以任裝韓國柿！每人每次只限一個袋或盒，並於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

必搶限量福袋/福車

AEON今次還推出多款Black Friday限量福袋和福車，如低至$299入手限量60套廚具福車，包括Tefal 靈巧易潔深炒鍋、不鏽鋼輕巧隨行保溫杯，還有家電、零食、SANRIO禮物、寵物、美妝、床品多款主題的福袋和福車選擇。

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

Living Plaza、Daiso限定優惠

AEON旗下的Living Plaza、Daiso都有Black Friday優惠，購買任何商品滿$128或以上，即可以優惠價$28換購DAISO摺疊式購物車一部。還有，Living Plaza、Daiso將推出聖誕優惠，可以低至$8入手聖誕卡、聖誕氣球裝飾低至$19.9起、AEON禮品包裝袋每個$2起等。

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

AEON會員專享優惠 送$50現金賞＋3倍積分

AEON 會員即日起至12月2日，在AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物折實滿$800或以上 ，即可獲贈$50電子優惠券1張 ！優惠券可於12月3日至9日期間，下次購物滿$150或以上時使用 。此外，AEON會員凡購買Black Friday廣告商品，可賺取3倍會員積分 ！AEON信用卡亦有優惠，憑指定AEON信用卡在AEON內購物，用手機支付可享高達10%現金回贈，用實體卡可享高達7.5%現金回贈。

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

如購物金額滿$200或以上，AEON會員或一般顧客都可以憑AEON收銀機印白色即日折實單一發票，到顧客服務台免費換領限量「Black Friday 精美文件夾」1個，數量有限，換完即止 ！

換購日期︰11 月 28 日(五)起至換完即止

換購地點︰AEON、AEON STYLE 或 AEON SUPERMARKET 之顧客服務台

AEON Black Friday Sale全場最平低至$4.9！直擊必搶半價人氣商品／限量福袋福車／送$50現金賞

更多著數優惠：