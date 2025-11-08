iHerb雙11優惠全網限時74折
【Aeon】AEON Day 自家品牌商品8折發售（08/11-10/11）
由11月8日至10日係「AEON Day」，店內全線自家品牌商品，包括TOPVALU、HOMECOORDY、iC等，均以8折發售！AEON MEMBER會員買「自家品牌商品」有5倍積分，而AEON BETA會員都有3倍積分！
日期：2025/11/08 - 2025/11/10
地點：全線AEON百貨及超級市場
