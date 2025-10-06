中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan 10月新優惠（即日起至31/10）
踏入10月，Living Plaza及Daiso Japan推出多個新優惠！
10月優惠：
$12旅行用品減至$10（即日起至10月7日）
精選禮物盒半價
精選栗子、蕃薯零食$10
旺角創興店精選貨品半價清貨
日期：即日起至2025/10/31
地點：Aeon Living Plaza、Daiso分店
【百佳】精選產品買1送1（即日起至09/10）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有神戶物產讚岐烏冬/烏冬細切1000克，以及李錦記沙爹火鍋湯醬包256克/秘製麻辣雞煲醬都是平均$25/包、屈臣氏蘇打水平均$9.95/排！YAHOO著數 ・ 1 天前
【7-11】買指定飯盒 加$2配魔爪蜜桃能量飲料（即日起至10/10）
今個星期到7-eleven買指定7-SELECT 臘味糯米飯或揚州炒飯，即可以加配價$2買魔爪超越蜜桃閃耀碳酸能量飲料（355毫升），Lunch叮一叮即刻開飯！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【樓上】本週特價精選 精選日本蠔豉會員價低至$109（即日起至08/10）
樓上本週特價精選有多款食品、海味優惠，會員可以更抵的優惠價入手，今期優惠產品有特選泰國鱷魚肉乾會員價$369、高陞美國花旗蔘片會員批發價$254、精選日本蠔豉會員價低至$109、急凍挪威三文魚粒會員價低至$30等！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Valentino Garavani手袋平了近萬元、JOSEPH黑色長裙低至2折、adidas Samba波鞋折後只需$466！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
【惠康】佳節食品優惠 越南急凍虎蝦肉 $56/2包（即日起至09/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓/厄瓜多爾香蕉、香印青提、雲南原箱富有柿、韓國蕃薯增量裝、瑞典Greathill Farm 雞髀扒/雞中翼/雞翼槌/雞下髀/雞全髀、荷蘭Real Farmers 荷蘭豬肋骨、越南急凍虎蝦肉、淘大頂點系列點心、卡夫片裝芝士同埋酩悅皇室香檳，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 8 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
香港證監會行政總裁梁鳳儀據悉將獲續任三年
據知情人士透露，香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)現任行政總裁梁鳳儀預計將獲續任三年。Bloomberg ・ 7 小時前
日股升穿四萬七再破頂 迎首位女首相獲市場看好
日本股市今日(6日)開盤後早段大升超過4%，日經225指數首度突破47,000點，半日報47,835點，升2,108點，創下歷史新高。消息面上，日本前經濟安全保障大臣高市早苗當選執政自民黨總裁，有望成為日本第一位女首相，市場預期她將延續「安倍經濟學」。am730 ・ 6 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
卡西歐AI寵物機器人進軍歐美 毛茸茸超萌外表 有400萬種獨特個性
日本電子大廠卡西歐（Casio）的智慧寵物Moflin，近日於歐美上市，由所謂情感型AI（emotional AI）驅動，透過非語言型溝通，內建情緒地圖，能對光線、觸摸、聲音等作出反應，最多可進化出逾400萬種獨特個性，並與主人產生連結。 Moflin有著毛茸茸的身軀，約天竺鼠大小，毛皮下是麥克風、光線與觸覺感應器，可解讀人類互動方式，對日常的撫摸和抱抱會做出反應，比如發出咕咕聲、擺動頭部等。此外，Moflin還有一張「充電床」，讓它精力充沛。 卡西歐表示，不同於依賴雲端運算，Moflin可說是「自成一體」，能直接處理感測資料並生成行為；此外卡西歐也推出手機App，讓使用者可隨時查看Moflin的心情，也能替它取名字。 Moflin於2024年底在日本首度亮相，在英國售價369英鎊（約新台幣1.5萬元），在美國售價為429美元（約新台幣1.3萬元）。卡西歐表示，Moflin不是玩具，也並非用來取代寵物，而是一種治療與社交型機器人的創新技術。Yahoo 國際通 ・ 6 小時前
【McDonald's】臨別倒數 選購鋒味全餐減$8
麥當勞鋒味安格斯煎蛋肉醬飽預計全線餐廳將於未來數天陸續售罄，售完即止，想再三回味鋒味安格斯煎蛋肉醬飽的粉絲記得把握最後機會，更可使用鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3優惠！YAHOO著數 ・ 9 小時前
消委會花生醬｜10款安全高分花生醬名單 低至$33/香港製作/100%花生
花生醬是不少早餐配多士的首選，雖然花生醬熱量較高，但同時花生醬的蛋白質跟營養價值成份高，只要適量享用亦是十分健康美味的調味醬；消委會在2023年11月第565期就搜羅了20款花生醬樣本進行測試花生醬，發佈「20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出4星半跟4星的高分花生醬。Yahoo Food ・ 11 小時前
任食黑毛和牛買二送二！和牛燒肉一郎推燒肉放題優惠 人均$299起任食兩小時+5款黑毛和牛/海鮮/小食選擇
中秋節快到，為各位「食肉獸」送上佐敦、荃灣都有分店的和牛燒肉一郎優惠，和牛燒肉放題套餐買二送二！折後人均最平$299即可任食兩小時，當中有黑毛和牛、肉類、海鮮、小食等選擇，絕對可以食得滿足！套餐搭配酒精飲品，任飲任食，食肉獸可以食到夠本！和牛燒肉一郎向來評價不錯，大家想趁抵價試試就快去Klook預訂喇！Yahoo Food ・ 10 小時前
珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴
珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出優惠，當中最平$683起就可以住一晚，兼享雙人早餐、2張水療100元護理代金券，人均也只要$341.5起。另外，還有一個超划算套票，原價$1,408起、折後$841住凱悅房，再用$1升級嘉賓軒客房，可以2大2小全日享用嘉賓軒禮遇：早餐、歡樂時光、全日軟飲，除開人均也只是$210.5起！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網
面對日益猖獗的網絡監控和資料外洩，保護網上私隱不再是選擇，而是必需。Proton VPN 激罕限時直減 70%！是次優惠力度超罕見，月費低至 HK$23 就能將複雜的網絡安全，化為一鍵解決的簡單動作。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
巨塔之后／華山論劍／愛．回家之開心速遞／無業樓民︳每日劇情(10月3日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店開幕！搶購Karina同款波鞋、全港最齊全NIKE Running鞋款列陣
各位「跑友」留意，NIKE沙田新城市廣場品牌體驗店正式登場！體驗店以跑步為主題，佔地萬平方呎的店，擁有全港最齊全NIKE Running系列，還有品牌話題聯名LEGO系列上架，當然想購入新任NIKE代言人「卡寶」Karina同款NIKE單品都可以在新店入貨，又多個藉口去購物！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
油麻地電器舖起火 濃煙冒出籠罩街道
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(5日)2時28分，上海街469至471號地下一電器舖失火，多名途人見狀報案。消防接報到場，出動一隊煙帽開動一條喉灌救，暫時無人受傷。受火警影響，現場一段上海街需要封閉。on.cc 東網 ・ 1 天前
金價上升刺激本地零售 珠寶業界：促本地客消費改善生意(梁柏晞報道)
【Now新聞台】國慶黃金周，刺激零售市道。有珠寶業界人士指，金價持續上升趨勢促使本地顧客消費，令業界生意有改善。 因美國政府持續停擺，刺激避險需求，金價繼續上揚，每安士突破3900美元，金價上升影響本港零售表現。有珠寶業界在本台節目《時事全方位》指，本地顧客因金價趨勢購物，令今年黃金周銷售額上升百分之25。珠寶店港澳台區區域總經理李敏姬：「金價自9月起有非常急速攀升，升穿很多顧客觀望金價時的心理關口，今年又是婚嫁好年，我們很多本地顧客本身想等一會，未需要可能(金價)回落才買，但這麼急的升勢，促使很多人在假期出來買婚嫁產品。」但她指旅客因退稅等原因，消費力度未如以往，希望政府增加旅客免稅額，吸引他們消費。有商場代表指黃金周期間，商戶生意額都有增長，珠寶、衣履等租戶有約一成增幅。新地代理租務部(推廣)助理總經理馮穎欣：「情況與想像差不多，我們整體都認為人流按年會有10%升幅，主要是外遊情況比我們預期少。香港人其實留了在港過節或慶祝，旅客量按年也增加，其實對商場人流氣氛有很好的帶動。」馮穎欣又指，商戶都有把握機遇在黃金周期間推出不同產品，例如聯乘款式，吸引訪客消費。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前