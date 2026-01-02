Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，一連4日有買4送1優惠，仲有AEON感謝日會員95折，有機會享受折上折！同時仲有聖誕系列零食減至 $6、指定一次性餐具減至 $10以及暖包及暖貼減至 $8！

【Aeon】$12蚊店全店買4送1（即日起至04/01）

日期：即日起至2026/01/04

地點：Aeon Living Plaza、Daiso分店

