【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店8折（即日起至29/12）

Living Plaza & Daiso Japan由即日起至12月29日都有超級勁減8折優惠，有機會享受折上折！另外，由即日起至12月31日，2026月曆簿及掛曆減至 $8；由即日起至1月4日，暖包及暖貼減至 $8！

日期：即日起至2025/12/29

地點：Aeon Living Plaza、Daiso分店（不包括土瓜灣店）

