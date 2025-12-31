【Aeon】$12蚊店快閃 買滿$50即享9折（只限31/12）

【Now Sports】阿士東維拉周二大敗給阿仙奴1:4，領隊艾馬利否認完場後故意不和對方主帥阿迪達握手。比賽一完結，艾馬利（Unai Emery）便一支箭地衝入球員通道，沒有和阿迪達握手，但他事後解釋：「我總是在完場後很快地就離開球場，直接回更衣室，你們可以留意一下。不過，我當時有等他，但他和他教練團一起在慶祝，顯然為這場勝仗很高興，於是我決定先走一步。」艾馬利表示就算兩人沒有握手，也不會有甚麼問題，而阿迪達賽後也同樣表示：「是的，沒關係，根本不是甚麼問題。」根據ESPN透露，兩軍兩年前交手時，艾馬利賽後也沒有和阿迪達握手。被問到阿士東維拉各項賽事11連勝告一段落，艾馬利則謂：「這就是足球，我們面對的是聯賽中一支更強的球隊，他們在這裡的表現，以及與球迷和現場氣氛的互動，都讓我們難以招架，而下半場太快就失了兩球，還有阿馬度安拿拿受傷，都對我們很不利。」

now.com 體育 ・ 3 小時前