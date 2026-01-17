Aeon進行一連4日嘅會員尊享購物日，會員可享Living Plaza & Daiso Japan 8折優惠，有機會享受折上折！同時仲有精選清潔用品減至 $10、指定中式利是封減至 $4！

【Aeon】$12蚊店8折優惠（即日起至20/01）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/01/20

地點：Aeon Living Plaza、Daiso分店

＝＝＝＝＝＝＝

廣告 廣告

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso