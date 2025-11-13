Aesop聖誕節日系列「倒數日曆」搶斷市！超心動限定禮盒，從熱賣潤手霜到線香套裝巡禮

聖誕將至，很多品牌都推出聖誕節日系列。今期Aesop發功，一口氣推出13款期間限定的季節性禮盒，當中更首推像Advent Calendar的「Aesop感官之所」禮盒，一上架隨即賣斷市，太誇張了！各位在密切留意聖誕禮物的朋友，趕快搶購心水Aesop節日系列禮盒套裝！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

（官方圖片）

Aesop每年都好多人會去買聖誕禮物，其節日系列一出就好快賣完。今年，Aesop以「香氣滿屋，隅隅生悅」為主題，13款期間限定的季節性禮盒，好多皇牌熱賣單品都有做套裝，如Handcream、沖涼液，甚至香水、線香都有限定禮盒，相信不只買聖誕禮物送人，Aesop迷自己都會想擁有這些套裝。

廣告 廣告

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

這次最令人關注的「Aesop感官之所」，禮盒模式跟聖誕倒數日曆相近，一個個小櫃桶，裡面有著Aesop的皇牌產品，價錢$4,770就買到13款產品，難怪上架後秒速被搶空。

（官方圖片）

（官方圖片）

不過，搶不到「Aesop感官之所」也別緊張，這次節日系列套裝還有存貨，各位Aesop迷把握機會入手心頭好！

Van Cleef & Arpels四葉草新品來襲！聖誕禮物許願名單：轉換式項鍊＋雙面戒指

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

Blue Bottle Coffee「赤亞紅色杯」太美了！聖誕禮物鎖定節日系列，香港限定線香＋12月假日市集預告

CHANEL聖誕美妝「藍金」禮盒靚到犯規！限定眼影、唇膏、香水全預覽

聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣