Aesop聖誕節日系列「倒數日曆」搶斷市！超心動限定禮盒，從熱賣潤手霜到線香套裝巡禮
聖誕將至，很多品牌都推出聖誕節日系列。今期Aesop發功，一口氣推出13款期間限定的季節性禮盒，當中更首推像Advent Calendar的「Aesop感官之所」禮盒，一上架隨即賣斷市，太誇張了！各位在密切留意聖誕禮物的朋友，趕快搶購心水Aesop節日系列禮盒套裝！
Aesop每年都好多人會去買聖誕禮物，其節日系列一出就好快賣完。今年，Aesop以「香氣滿屋，隅隅生悅」為主題，13款期間限定的季節性禮盒，好多皇牌熱賣單品都有做套裝，如Handcream、沖涼液，甚至香水、線香都有限定禮盒，相信不只買聖誕禮物送人，Aesop迷自己都會想擁有這些套裝。
這次最令人關注的「Aesop感官之所」，禮盒模式跟聖誕倒數日曆相近，一個個小櫃桶，裡面有著Aesop的皇牌產品，價錢$4,770就買到13款產品，難怪上架後秒速被搶空。
不過，搶不到「Aesop感官之所」也別緊張，這次節日系列套裝還有存貨，各位Aesop迷把握機會入手心頭好！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 21 小時前