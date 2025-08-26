Aesop「引香水」9.1登場！以「流星」為靈感的新香水，在濃郁的琥珀味裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻辛香

渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
Aesop終於有新香水登場！以「流星」為靈感的香水「引香水」，以溫潤琥珀為底蘊的香氣，在濃郁的味道裡加入佛手柑、雲呢拿、小荳蔻等味道來點綴，溫暖得來又帶點冰冷的神秘感，喜歡Aesop香水的朋友，相信又會再次被這款「引香水」迷倒。
之前在Threads上已看到預告Aesop會出新香水，以琥珀為基調的味道，多數會是偏濃厚的味道。而這次調香師Céline Barel，在調香前收到三組意象，分別為日本俳句詩人黛 Madoka 的〈流星〉詩句、一幀深邃夜空的攝影相片，以及琥珀在光影下千變萬化的色澤。從這三組元素裡，就產生出「流星」的概念，並從中拿取香味意象，就成為了這次的「引香水」。
「流星」是什麼味道呢？有人說是帶點煙燻感，也有人說是神秘冷冰冰的，在調香師Céline Barel的角度，是有厚度的，琥珀、雲呢拿這些味道都是有厚度的，在Aesop的香水世界裡也少見這麼濃厚的香水，而在濃厚的材料裡，加入一點佛手柑、小荳蔻、欖香脂，那像胡椒般的微辣質感，就像「流星」那劃過星空的一瞬間，很俐落清脆的，Céline Barel形容那香氣是：「彷彿能窺見流星的尾跡—耀眼光芒，在冰冷幽暗的宇宙虛空中劃亮。」
「引香水」在中調會有著木質、皮革氣息，讓琥珀香調的輪廓有點感性細膩；同時夾著如冧酒般甜厚的雲呢拿，神秘魅惑得讓人怦然心動，確是一款讓人愈聞愈上癮的味道。
新香水的全名是「蒼穹之上 · 引香水」，「蒼穹之上 」是有著想人洞察向上的一片浩瀚未知，在現在經常低頭的時代裡，我們好像都很少抬頭觀看無垠上空，品牌也想藉藉這次新香水的推出，邀請大家望天、望星，放空，感受一下沒有答案、那未知的能量，也許會有所啟發。
Aesop 蒼穹之上 · 引香水在2025年9月1日起於全球同步發售，建議零售價$1,500/50mL，喜歡Aesop香水的朋友要去聞聞看呢！
