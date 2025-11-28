宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
Aesop黑五優惠限時低至7折！$285買到三支護手霜套裝／Rozu香水平官網$467
Lookfantastic有限時優惠，Aesop沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜等都有減價，即睇Yahoo購物推介：
最近大家都會在各大網購平台尋寶吧！澳洲品牌Aesop主打天然護膚品，產品以純植物作為原料，加入多種精油及維他命成份，是不少敏感肌人士的救星。Aesop產品選擇多，由洗手液、面霜、精華、hand cream等都有，而近年最受歡迎的莫過於疫情下大賣的洗手液及護手霜，個個用完都讚夠滋潤！Yahoo購物有好消息，美妝平台Lookfantastic推出黑五優惠，Aesop低至7折！當中非常暢銷的沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜、香水等都有減價，非常吸引！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
Aasop護手霜禮盒、香水最抵買！
定價較貴的Aesop，趁有優惠時大手入貨就是最佳決定！Lookfantastic在黑五購物季時推出大量Aesop商品低至7折優惠，還有一些是聖誕送禮的小禮盒。例如非常吸引的Helping Hands Gift Set，Aesop的護手霜通常都是比較難隨身攜帶的大尺寸，這款禮盒裡面有齊三款人氣護手霜，包括Eleos Aromatique Hand Balm、Resurrection Aromatique Hand Balm、Reverence Aromatique Hand Balm，全部都是30ml，輕鬆放進小廢包。除此之外，連香水也有7折，兩款帶有花香調的Eidesis EDP、Rozu EDP，50ml折後只需$1032.5，要知道官網的價格也需要$1,500，連小編也被這個折後價格震攝到，迫不及待想買回家。護膚品也是折後價格非常美麗，Aesop忠粉們快下單啦，手快有手慢無！
Aesop Mandarin Facial Hydrating Cream 60ml
7折特價：$278｜
原價：$397
Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml
7折特價：$249.5｜
原價：$356
Aesop Protective Lip Balm SPF30 5.5g
7折特價：$121.5｜
原價：$173
Aesop Party in the Greenhouse (Worth £101)
7折特價：$662.5｜
原價：$946
Aesop Shower Room Serenades (Worth £60)
7折特價：$392｜
原價：$559.5
Aesop Helping Hands (Worth £40)
7折特價：$285｜
原價：$559.5
Aesop Reverence Aromatique Hand Balm 75ml
7折特價：$192.5｜
原價：$275
Resurrection Hand Wash & Refill Duo
7折特價：$456｜
原價：$651
Aesop Eidesis Eau de Parfum 50ml
7折特價：$1032.5｜
原價：$1,475
Aesop Rozu Eau de Parfum 50ml
7折特價：$1032.5｜
原價：$1,475
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：UGG厚底鞋神價再現，Black Friday低至5折後再8折！張員瑛、Jisoo、田小娟爆款毛拖鞋折上折只需$692
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
Black Friday優惠推薦：
Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900
其他人也在看
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 34 分鐘前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折
Black Friday 2025來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享75折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～Yahoo Food ・ 1 小時前
【百佳】買6支指定高露潔牙膏送$251.8贈品（即日起至04/12）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支全線高露潔抗敏專家牙膏75ML / 110-114克單支裝6件，送價值$251.8贈品YAHOO著數 ・ 7 小時前
52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友
52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。姊妹淘 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 大埔宏福苑在週三（ 26 日）下午發生五級火警，造成 75 人死亡，當中包括一名消防員，另有多人受傷。火警發生後，不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
【沙嗲王】11.28白咖喱日 白咖喱香茅豬扒飯買1送1（只限28/11）
沙嗲王將每年11月28日訂為「11.28沙嗲王白咖喱日」，11月28日當日到沙嗲王惠顧「白咖喱香茅豬扒飯」，可免費獲贈白咖喱香茅豬扒飯兌換券，更可隨機獲贈限量「King仔行李貼」（每間分店有不同設計），兌換券可於翌日起開始兌換，數量有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 3 小時前
中日關係惡化！濱崎步明日上海個唱「不可抗力因素」被取消
今年6月曾來港舉行演唱會的日本樂壇天后濱崎步，本周六將到上海的東方體育中心開騷，昨日她透過社交平台發文表示今年的亞洲巡演從香港開始，觀衆給了她及整個團隊滿滿的愛與鼓勵，表示：「關於上海的演出，我請求工作人員盡量避免穿著紅色衣服，舞台上我們也將取消紅色服裝及煙火效果。我們為香港祈禱」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
港鐵向宏福苑受影響居民每人派發2,000元增值額八達通
港鐵(0066.HK)宣布捐出1,000萬元，為受火災影響的居民提供即時和後續的援助，配合政府緊急支援及募捐工作組安排，盡快向每名受火災影響的居民，透過八達通公司捐出已備2,000元增值額的八達通卡，以便他們作公共交通出行及其他日常用途，紓解燃眉之急。AASTOCKS ・ 5 小時前
政府料初步提供近1,800個單位照顧宏福苑災民住宿需要 投入3億設援助基金 向每戶派1萬元補助金
大埔宏福苑五級火造成死亡人數增至94人，政府發言人周四(27日)表示，行政長官李家超召開跨部門會議後，統籌全體政策局和各部門從四方面推動全面跟進火災的應對工作，包括滅火和救援被困的居民、救治傷者、支援善後及全面調查。 發言人指出，就救援方面，宏福苑八座樓宇中，七座受影響樓宇的火勢大致受控。消防處現正繼續全力完成剩餘樓層的搜救與滅火工作。火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。 醫療支援方面，基層醫療署已統籌公、私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別逾250位醫生和超過250位其他醫護專業人員，於所有臨時庇護中心設立醫療站。醫療站每日上午8時至晚上8時為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物(包括根據病歷提供所需的藥物補充)，以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。 支援善後工作方面，公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表AASTOCKS ・ 10 小時前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
ON Running跑鞋低至48折！Black Friday優惠「超舒服神鞋」Cloudsurfer Trail低至$840
來自瑞士的專業運動品牌ON Running，在短短十多年間便迅速崛起，成為全球跑鞋市場的黑馬。憑藉獨創的 CloudTec®緩震科技，為跑者帶來輕盈又穩定的腳感，深受運動員與潮流人士喜愛。平日ON Running跑鞋定價多在千元以上，而這次FARFETCH Black Friday狂歡季正是入手的好時機。活動折扣低至48折（精選商品低至6折再享額外8折），其中被譽為「超舒服神鞋」的Cloudsurfer Trail更只需$840即可擁有！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 1 天前
滙豐與恒生聯合捐款3,000萬元 支援宏福苑受災人士
滙豐及恒生(0011.HK)聯合宣布，捐出3,000萬元，用於支援近日大埔宏福苑火災中受影響的家庭及個人的災後救援和重建工作。 滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，為是次受災人士深感難過並致以深切慰問，亦衷心感謝所有前線救援服務人員，包括一眾捨己為人的消防員。AASTOCKS ・ 9 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前