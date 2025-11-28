Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Aesop黑五優惠限時低至7折！$285買到三支護手霜套裝／Rozu香水平官網$467

最近大家都會在各大網購平台尋寶吧！澳洲品牌Aesop主打天然護膚品，產品以純植物作為原料，加入多種精油及維他命成份，是不少敏感肌人士的救星。Aesop產品選擇多，由洗手液、面霜、精華、hand cream等都有，而近年最受歡迎的莫過於疫情下大賣的洗手液及護手霜，個個用完都讚夠滋潤！Yahoo購物有好消息，美妝平台Lookfantastic推出黑五優惠，Aesop低至7折！當中非常暢銷的沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜、香水等都有減價，非常吸引！

立即查看Aesop優惠頁

Aasop護手霜禮盒、香水最抵買！

定價較貴的Aesop，趁有優惠時大手入貨就是最佳決定！Lookfantastic在黑五購物季時推出大量Aesop商品低至7折優惠，還有一些是聖誕送禮的小禮盒。例如非常吸引的Helping Hands Gift Set，Aesop的護手霜通常都是比較難隨身攜帶的大尺寸，這款禮盒裡面有齊三款人氣護手霜，包括Eleos Aromatique Hand Balm、Resurrection Aromatique Hand Balm、Reverence Aromatique Hand Balm，全部都是30ml，輕鬆放進小廢包。除此之外，連香水也有7折，兩款帶有花香調的Eidesis EDP、Rozu EDP，50ml折後只需$1032.5，要知道官網的價格也需要$1,500，連小編也被這個折後價格震攝到，迫不及待想買回家。護膚品也是折後價格非常美麗，Aesop忠粉們快下單啦，手快有手慢無！

Aesop Mandarin Facial Hydrating Cream 60ml

7折特價：$278｜ 原價：$397

SHOP NOW

Aesop Mandarin Facial Hydrating Cream 60ml

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml

7折特價：$249.5｜ 原價：$356

SHOP NOW

Aesop Chamomile Concentrate Anti-Blemish Mask 60ml

Aesop Protective Lip Balm SPF30 5.5g

7折特價：$121.5｜ 原價：$173

SHOP NOW

Aesop Protective Lip Balm SPF30 5.5g

Aesop Party in the Greenhouse (Worth £101)

7折特價：$662.5｜ 原價：$946

SHOP NOW

Aesop Party in the Greenhouse (Worth £101)

Aesop Shower Room Serenades (Worth £60)

7折特價：$392｜ 原價：$559.5

SHOP NOW

Aesop Shower Room Serenades (Worth £60)

Aesop Helping Hands (Worth £40)

7折特價：$285｜ 原價：$559.5

SHOP NOW

Aesop Helping Hands (Worth £40)

Aesop Reverence Aromatique Hand Balm 75ml

7折特價：$192.5｜ 原價：$275

SHOP NOW

Aesop Reverence Aromatique Hand Balm 75ml

Resurrection Hand Wash & Refill Duo

7折特價：$456｜ 原價：$651

SHOP NOW

Resurrection Hand Wash & Refill Duo

Aesop Eidesis Eau de Parfum 50ml

7折特價：$1032.5｜ 原價：$1,475

SHOP NOW

Aesop Eidesis Eau de Parfum 50ml

Aesop Rozu Eau de Parfum 50ml

7折特價：$1032.5｜ 原價：$1,475

SHOP NOW

Aesop Rozu Eau de Parfum 50ml

