Aespa來港開演唱會！拆解日籍韓團成員Giselle内永枝利的「媽咪」純慾風私服穿搭
Asepa一連兩日的香港演唱會圓滿結束！Aespa中的日籍成員Giselle近來纖瘦了不少，均稱的身材配上精緻可愛的臉蛋成了純慾風穿搭的最佳示範！一起來參考Giselle怎樣穿出性感魅力吧！
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
Giselle是誰？
來自Aespa的Giselle的日本名字是内永枝利，出生於2000年，是團內的Rapper及副唱，父親是日本人、母親是韓國人的她有着日韓背景，能操日語、韓語及英文的強大語言優勢，加上自創的三語rapping，讓她成為SM 娛樂歷史上練習生生涯最短的女偶像之一，僅訓練約 11 個月便出道。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
她的暱稱是「媽咪」？
「Mommy」常用來形容一位女ideol具備極佳的時尚魅力、強大氣場或卓越才華，是一種最高等級的讚美。Giselle在粉紅色頭髮的時期中，走美式校園與街頭風的Hot girl穿搭風格，讓她散發出一種強大且迷人的女性韻味，加上一向能從容應對大場面的可靠感，有着「媽咪」的母性。一次粉絲在演唱會中曾高舉「Can I call you Mommy?」的燈牌，Giselle看到後大方地微笑點頭並回應「OK」，正式成為粉絲間公認的愛稱！
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
純慾風最佳示範！
Giselle是真正的「天使臉孔、魔鬼身材」，長了一副清純、可愛無害的臉，卻有着逆天的身材！四肢纖瘦的她，擁有一雙長腿、螞蟻腰和豐滿的上圍，讓她能駕馭不同的穿搭風格。Giselle大多走甜辣和暗黑型格風，透過不同的衣服剪裁來突顯凹凸有致的迷人曲線，毫不吝嗇展示身形。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
甜辣性感造型
Giselle穿上了一件粉紅色波衫Tube top，在平領上綴飾了白色的喱士荷葉邊，在美式復古運動的風格上加入了甜美的浪漫元素，配搭白色的波點蛋糕短裙，集性感、甜美、活力於一身。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
Giselle以一件緊身的假兩件裇衫配搭出充滿澀谷風的Office Siren造型！「假兩件」的設計既帶有正裝的「專業」，又巧妙地以開胸的穿法展現了豐滿身材；加上下身充滿punk rock味道的格紋百褶裙和黑絲，注入了一絲叛逆與誘惑感，像極了日本動漫中的二次元角色！
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
豹紋性感造型
Aespa在《Dirty Work》MV中穿上了廢土風混美式辣妹風的造型，營造出每人叛逆又性感的一面。Giselle染了一頭紅髮，穿上了掛頸的豹紋胸罩，外穿紅色Jersey外套和皮褸；羽毛長頸鏈更剛好落在胸前位置，火辣程度爆燈！
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
MV宣傳期時Aespa均穿上同樣風格的造型，延續了廢土叛逆又性感的主題，Giselle穿上了大露背的綁帶背心連身衣，貫徹紅色的辣妹look，以豹紋印花增加野性魅力；下身則配搭簡約的洗水牛仔褲，以連身衣的綁帶來點綴腰間，盡顯纖瘦細腰！
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
暗黑性感造型
Giselle不論私服還是MV造型，都很常穿着全黑色調。這套造型以深灰色的掛頸背心，深V領的設計讓她的均稱身材展露無遺，配搭少許破舊的洗水牛仔裙、「0322」印花絲襪和毛毛褸，雖然是monotone但充滿細節，加上奪目的粉紅色頭髮，更具個人特色。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
小編私心最愛這套Punk rock的暗黑造型！這套充滿窩釘和尖刺細節的皮革套裝，不論是護腕手套、choker、皮帶，均貫徹了同一系列的小細節，大膽得來又具強烈的視覺效果，與Giselle的精緻臉孔形成強烈對比。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
休閑純慾造型
Oversized的白裇衫是最簡單直接的純慾風造型！寬鬆的白色長袖襯衫自帶男友風，配搭展現長腿的黑色短褲，跪坐在沙發上整理頭髮，呈現出日常生活的隨性美感，卻不失性感誘人的魅力。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
Giselle的休閑私服造型都充滿了性感的慵懶魅力，即使沒帶展露肌膚，貼身的針織上衣也是顯身材的好幫手！針織具彈性又貼身的材質能夠清晰地勾勒出曲線，巧妙地與寬鬆的灰色棉褲作搭配，以上輕下重的比例來突顯上半身的纖細與凹凸有致，進一步放大身材的優點。
Instagram @aerichandesu
Instagram @aerichandesu
Giselle的街頭Look也非常具個人特色，衛衣上的粉紅色圖案呼應了少女風的髮色，配襯破舊的爛牛來低調地「哂長腿」，毫不費力地點綴造型，舒適又時尚。
