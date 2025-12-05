aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒

時尚圈新寵非它莫屬！Valentino Garavani DeVain腋下包，自亮相以來風靡全球，從明星穿搭到熱搜都能看見它的身影。

Photo from Valentino/ Instagram@imnotningning

Valentino Garavani DeVain由品牌創意總監Alessandro Michele 親自操刀設計的包款，以柔軟輕盈的線條重新演繹經典輪廓，更推出了多達27種款式，從奢華刺繡、簡約皮革，到有個性的牛仔布和休閒的草編材質都有，精緻實用又百搭，能滿足不同穿搭風格需求。無論是搭配正式禮服出席晚宴，還是搭配牛仔褲出門逛街，都能為造型瞬間加分！

Photo from Valentino/ Instagram@imnotningning

Photo from Valentino/ Instagram@imnotningning

寧寧早前就以一襲裸膚色金線刺繡薄紗長裙，手挽全新的黑色刺繡款DeVain包，整個人彷彿自帶女神柔光！這款佈滿古典圖騰的華麗包款，與飄逸長裙相得益彰，不僅在社交媒體上引發熱烈討論，更盡現DeVain系列的高貴與浪漫華麗氣質。

Photo from Valentino/ Instagram@imnotningning

如果想打扮得休閒一點，牛仔布款（HKD 16,700）會是不錯的選擇。牛仔布材質加上金色V Logo，看起來隨性又有型，搭配襯衫和牛仔褲就很有風格。

Photo from Valentino/ Instagram@imnotningning

而近期大熱一定是銀色袋！這款亮面皮革款（HKD 19,400）則充滿現代感，特殊的金屬光澤非常搶眼，無論是白天逛街還是晚上聚會，都能成為造型的亮點。值得一提的是，部分皮革款式提供個性化服務，可壓印專屬的姓名縮寫，讓包包更具個人特色！

Photo from Valentino/ Instagram@imnotningning

