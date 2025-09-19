aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表

皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
aespa粉絲終於等到啦！韓國超人氣女團aespa繼去年於亞博開演唱會後，明年2月7、8日鐵定再次登上亞洲國際博覽館，一連兩日舉辦aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站巡迴演唱會。想一睹偶像風采，就要把握搶飛機會！即睇下文了解票價、座位表及購票方法！
aespa香港演唱會明年2月7、8日亞博開騷！
近年大熱韓國女團aespa，被視為韓國第四代女團代表，成員Karina、Winter、Giselle及Ningning人氣更是居高不下。aespa 繼去年於亞博開完演唱會後，今年8月29起於首爾舉辦aespa《SYNK: aeXIS LINE》巡迴演唱會，香港站已鐵定將於2026年2月7日及8日在亞洲國際博覽館舉行。是次巡演標題「aeXIS LINE」靈感來自於「Axis Line」代表「中心軸」，想入場一睹aespa載歌載舞《Next Level》、《Savage》、《whiplash》、《Rich Man》等多首熱爆歌曲的話，MY們就要鎖定以下優先購票日子！
門票由$799起！設VIP套票
想搶票的 MY們注意！門票分為坐位及VIP兩種，票價由$799至$2,299，持有最高票價$2,299的粉絲們不但可以參與aespa演前彩排Sound Check活動，還可獲得VIP紀念卡牌和掛繩，以及VIP專屬周邊商品排隊區。
9.25 11am優先搶飛！
由即日起至9月19日12pm期間，粉絲們可於Weverse登記MY Membership (GL) 及優先購票登記；已登記的粉絲們便可在9月25日11am起於Cityline優先購票。緊隨其後，Trip.com亦會於9月26日11am起發售演唱會飛；而Live Nation 會員則可於9月29日11am起於Cityline購票。錯過優先購票時機的話，Cityline會於9月30日11am起公開發售門票。提提大家，每張票價都需要額外付手續費，加上Trip.com仍未公布門票種類，據以往經驗，有機會是淨門票或以套票形式發售，購票前記得睇清楚先！
aespa香港演唱會2026《SYNK: aeXIS LINE》詳情
日期：2026年2月7、8日
時間：7pm
地點：亞洲國際博覽館—Arena（1號館）
票價：$2,299 (VIP) / $1,699 / $1,299 / $999 / $799 (全坐位)
Trip.com 搶先訂票 | Trip.com
日期：9月26日11am-11:59pm
MY 會員（GL）優先預售登記
日期：即日起至9月19日12pm
登記方法：Weverse
MY 會員（全球）預售
日期：9月25日11am-11:59pm
購票方法：Cityline
Live Nation 會員預售
日期：9月29日11am-11:59pm
購票方法：Cityline
一般售票
日期：9月30日11am起
購票方法：Cityline
aespa香港演唱會2026《SYNK: aeXIS LINE》座位表
