aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！

寧寧作為aespa主唱，不僅擁有出色的歌唱實力，其勻稱身材與時尚駕馭能力也一直是話題焦點所在。這次她穿上簡約的cropped top 大方露出超搶鏡的緊實腰線，為大家完美示範了如何用穿搭放大身材優勢！

這件ALO Alosoft Crop Finesse長袖衫，採用特殊超柔軟技術面料，加上貼合身形的短版設計、精準肩線與腰線剪裁，兼具機能與時尚感，能修飾各種身型線條及搭配不同造型，輕鬆打造黃金比例，從瑜伽練習到日常休閒都能穿著。

像寧寧今次就以 Supreme 的 League Champs Sweatpant 運動褲進行搭配，以寬松褲型與短版上衣形成對比，在突出腰線的同時保留了舒適感。該褲款雖尚未正式上市，但這身造型一經曝光就讓粉絲期待值拉滿！

