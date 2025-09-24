樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
Karina@aespa「婚紗照」美若天仙！演唱會幕後花絮公開，4位成員婚紗造型絕美亮相
韓國女團 aespa 近日宣布將於 2026 年 2 月 7 日至 8 日在香港舉辦兩場亞洲巡迴演唱會《SYNK : aeXIS LINE》。此前，aespa 公開了演唱會 VCR 拍攝的幕後花絮，四位成員身著白色禮服，宛如仙女下凡，婚紗造型驚艷全場！
其中，Karina 佩戴頭紗的瞬間猶如新娘降臨，仙氣四溢，引得粉絲驚呼「美到心動窒息」！當工作人員輕輕掀起她的頭紗時，在場眾人無不為之讚歎。Karina 更幽默表示要將照片傳給媽媽，笑稱「我要結婚了」，展現俏皮一面。
aespa 以獨特的「鐵味」音樂風格及 Girl Crush 帥氣形象爆紅，加上元宇宙虛擬世界觀、Y3K 著裝深受 Gen Z 喜愛，成員們努力不懈的奮鬥，讓她們以超實力於舞台發光！
aespa 實力隊長 Karina：「人間AI」零死角美貌
外貌、身材和實力亦十分完美的 Karina，出道前已是網紅。於 2016 年加入 SM 成為練習生，歷經 4 年訓練於 2020 年出道。Karina 雖然看似完美無瑕，其實她對自己的要求極高，堅持嚴格進行身材管理及建立實力，就是為了登上舞台發光，人生不留遺憾！
「為了沒有遺憾的結果，到最後都要努力奔跑起來！」 －Karina, aespa
aespa 堅強忙內 Ningning ：用意志證明出道資格
來自中國的成員 Ningning ，出道時因身材圓潤而備受質疑， 近年堅持心甩肉而成功逆襲，現時已成為身材超好的零死角女王！她曾分享小時候患上「棘變形蟲角膜炎」，手術後右眼幾乎失明，如此情況下依然能應對 高強度訓練及舞台演出，意志力實在太驚人了！
「人生很短，做自己喜歡的事情，做自己。」 －Ningning, aespa
aespa 反差魅力 Winter：反差系女神的堅持不懈
Winter 舞台上帥氣冷酷，私下卻是可愛的「小狗」系女生，反差萌讓她受盡粉絲喜愛。出道即爆紅的她，原來曾三度參加 SM 選秀才成功入選，經歷多次挫折及艱苦的練習生歷程，讓她最終能站上夢想舞台，成為點亮粉絲們的星星。
「我不是喜歡星星嘛，但是我要成為更多人的星星。」 －Winter, aespa
aespa的日韓混血成員 Giselle：努力衝破出道爭議
日韓混血成員 Giselle 練習不到一年已獲得出道機會，網絡盛傳當時「李秀滿的女友」是 Giselle 的親阿姨，因此被認為是「空降出道」的 aespa 成員。近年 Giselle 的表現亮眼，更憑《Whiplash》中「Giselle 媽咪時間」爆紅洗版，用實力打破一切傳言。 Giselle 的心境非常豁達，認為所有事發生定必有原因，因此不內耗努力做好自己，自然能打破一切質疑聲音！
「不然要怎麼樣？Everything happens for a reason.」 －Giselle, aespa
aespa香港演唱會2026｜aespa《SYNK : aeXIS LINE》演唱會詳情
日期：2026年2月7日至8日
時間：7pm
地點：亞洲國際博覽館—Arena（1號館）
相關文章：BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop
