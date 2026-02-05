aespa香港演唱會2026｜2月7-8日來港演唱，Girl Crush自信魅力金句大爆發：人生很短，做自己喜歡的事情，做自己！

韓國超人氣女團 aespa 宣佈展開亞洲巡演《SYNK : aeXIS LINE》，香港場將於 2 月 7 至 8 日舉行，各位 MY 期待已久的時刻即將來臨！ aespa 以獨特的「鐵味」音樂風格及 Girl Crush 帥氣形象爆紅，加上元宇宙虛擬世界觀、Y3K 著裝深受 Gen Z 喜愛，成員們努力不懈的奮鬥，讓她們以超實力於舞台發光！

韓國大勢女團 aespa 宣佈舉行亞巡演唱會《SYNK : aeXIS LINE》，香港場將於 2 月 7 至 8 日舉行！(GETTY)

（livenation圖片）

aespa 實力隊長 Karina：「人間AI」零死角美貌

Karina實力與顏值兼備，就是最完美的隊長！(GETTY)

外貌、身材和實力亦十分完美的 Karina，出道前已是網紅。於 2016 年加入 SM 成為練習生，歷經 4 年訓練於 2020 年出道。Karina 雖然看似完美無瑕，其實她對自己的要求極高，堅持嚴格進行身材管理及建立實力，就是為了登上舞台發光，人生不留遺憾！

「為了沒有遺憾的結果，到最後都要努力奔跑起來！」 －Karina, aespa

aespa 堅強忙內 Ningning ：用意志證明出道資格

Ningning 小時候患上「棘變形蟲角膜炎」導致右眼幾乎失明，依然能應對高強度訓練，實在太強大了！(GETTY)

來自中國的成員 Ningning ，出道時因身材圓潤而備受質疑， 近年堅持心甩肉而成功逆襲，現時已成為身材超好的零死角女王！她曾分享小時候患上「棘變形蟲角膜炎」，手術後右眼幾乎失明，如此情況下依然能應對 高強度訓練及舞台演出，意志力實在太驚人了！

「人生很短，做自己喜歡的事情，做自己。」 －Ningning, aespa

aespa 反差魅力 Winter：反差系女神的堅持不懈

Winter曾參加過 SM 娛樂的選秀三次才入，堅持不放棄！(GETTY)

Winter 舞台上帥氣冷酷，私下卻是可愛的「小狗」系女生，反差萌讓她受盡粉絲喜愛。出道即爆紅的她，原來曾三度參加 SM 選秀才成功入選，經歷多次挫折及艱苦的練習生歷程，讓她最終能站上夢想舞台，成為點亮粉絲們的星星。

「我不是喜歡星星嘛，但是我要成為更多人的星星。」 －Winter, aespa

aespa的日韓混血成員 Giselle：努力衝破出道爭議

《Whiplash》中的「媽咪時間」令 Giselle 人氣暴升，打破一切質疑聲音！ (Photo by Rich Polk/Billboard via Getty Images)

日韓混血成員 Giselle 練習不到一年已獲得出道機會，網絡盛傳當時「李秀滿的女友」是 Giselle 的親阿姨，因此被認為是「空降出道」的 aespa 成員。近年 Giselle 的表現亮眼，更憑《Whiplash》中「Giselle 媽咪時間」爆紅洗版，用實力打破一切傳言。 Giselle 的心境非常豁達，認為所有事發生定必有原因，因此不內耗努力做好自己，自然能打破一切質疑聲音！

「不然要怎麼樣？Everything happens for a reason.」 －Giselle, aespa

aespa香港演唱會2026｜aespa《SYNK : aeXIS LINE》演唱會詳情

日期：2026年2月7日至8日

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館—Arena（1號館）

aespa香港演唱會2026｜aespa《SYNK : aeXIS LINE》演唱會票價

HKD 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

aespa香港演唱會2026｜aespa《SYNK : aeXIS LINE》演唱會公售詳情

▪️ MY Membership (GL) 優先購票登記| Weverse

2025年9月16日（星期二）中午 12時 至 9月19日（星期五）中午12時

▪️ MY Membership (GL) 優先購票 | Cityline

2025年9月25日（星期四）上午11時至晚上11時59分

▪️Trip.com 搶先訂票 | Trip.com

2025年9月26日（星期五）上午11時至晚上11時59分

▪️Live Nation 會員優先訂票 | Cityline

2025年9月29日（星期一）上午11時至晚上11時59分

▪️公開發售 | Cityline

2025年9月30日（星期二）上午11時起

