aespa Giselle素顏驚豔全網，牛奶肌好膚質秘密大公開：最愛日本$30有找洗面乳？附同款平價護膚美妝好物！

韓國人氣女團aespa的成員Giselle憑著自然無瑕的素顏被粉絲譽為「素顏女神」，她的好膚質更是許多女孩夢寐以求的目標。不同於舞台上的華麗造型，私下的Giselle顯得清純嬌嫩，她素顏的膚況白皙透亮，讓不少網友好奇她的護膚秘訣。原來她的秘密並不是昂貴的名牌護膚品，而是一款人人都能入手的日本開架品牌洗面乳，加上CP值極高的保養美妝好物，打造出如剝殼雞蛋般的自然美肌！

aespa Giselle無懼素顏示人 獲封「素顏女神」！

韓國超人氣女團aespa的成員Giselle不僅在舞台上魅力四射，私下的反轉魅力更是吸粉無數。她曾大方展現脂粉未施的素顏樣貌，那柔滑細嫩的膚質透出自然光澤，早已被aespa團員及粉絲們一致公認為無可挑剔的「素顏女神」。

圖片來源：Instagram@aerichandesu

圖片來源：YouTube@aespa

Giselle「素顏女神」愛用護膚美妝好物：Senka 皇牌保濕洗顏泡泡

38折優惠價：$22｜ 原價：$59

Giselle在成為日本護膚品牌Senka的全球代言人前，早已是品牌的忠實愛好者，而且特別愛用該品牌的皇牌洗面乳。她強調如果想要維持穩定肌膚狀態，關鍵在於徹底卸妝與保濕，而Senka濃密如奶油般的微米泡泡，能夠深入毛孔清潔，同時保持柔潤不緊繃。最吸引人的地方是這款洗面乳價錢超親民，卻有媲美專櫃的效果，成為許多人到日本藥妝店必買的清單之一。

圖片來源：YouTube@aespa

以細緻的絲蛋白泡泡搭配雙重透明質酸，結合Moisture Booster技術，能讓潔面後的保濕度大大提升。泡沫能徹底帶走毛孔內的油脂與污垢，甚至連PM2.5等細微污染物也能清除，同時為肌膚注入滋養，洗後呈現自然水潤的光澤。

Senka 皇牌保濕洗顏泡泡

Giselle「素顏女神」愛用護膚美妝好物：SANA豆乳保濕眼霜

85折優惠價：$48.9｜ 原價：$57.09

在眼周保養上，Giselle選擇日本SANA的豆乳保濕眼霜。這款眼霜能改善黑眼圈、浮腫及乾燥細紋等眼周困擾，讓雙眸更顯明亮有神。成分中的維他命E誘導體能深入滋潤眼周，搭配按摩使用，更能促進血液循環，恢復雙眸神采。

SANA豆乳保濕眼霜

Giselle「素顏女神」愛用護膚美妝好物：YSL彩蜜唇色漆亮系列 #441 Orange Leader

88折優惠價：$392｜ 原價：$445

Giselle最愛的單品之一是YSL的彩蜜唇色漆亮系列，她特別偏愛#441色號。這款唇彩融合唇膏、唇蜜與唇彩的優點，帶來漆亮光澤。質地宛若乳霜般舒適，輕輕一抹即可打造出立體飽滿的嫩唇效果，瞬間提升整體氛圍感。

YSL彩蜜唇色漆亮系列 #441 Orange Leader

Giselle「素顏女神」愛用護膚美妝好物：AOU Glowy Tint Balm

價錢：$116.7

Giselle日常愛用AOU Glowy Tint Balm，這款潤色護唇膏能在不同角度折射光澤，營造自然水光感。添加的薄荷葉成分能帶來微涼效果，兼具豐唇作用，只需一層即可讓雙唇更顯立體。

AOU Glowy Tint Balm

