宏福苑五級火｜情緒支援熱線
aespa Karina羽絨衣穿搭4招！Nike「這款」是造型關鍵
aespa成員Karina的冬季穿搭裡，羽絨衣早已跳脫單純保暖的角色，成為定義風格的重要關鍵！她近期發布在Ig的貼文中，穿著Nike與MLB的羽絨外套，從短版剪裁、俐落輪廓到街頭感十足的品牌元素，都讓整體造型在休閒與時髦之間取得完美平衡。本文整理Karina示範的4個羽絨衣穿搭技巧，一篇拆解如何把厚重單品穿得輕盈又有型！
aespa Karina羽絨衣穿搭1：粉色羽絨外套＋白色內搭＋灰色蛋糕裙
這套造型中，Karina選擇的是MLB粉色羽絨外套，帶有美式街頭標誌性的澎度輪廓，但她刻意把拉鍊敞開、立領自然撐起，讓厚實羽絨看起來不顯笨重。柔霧粉色調讓運動單品更顯收斂，也與她內搭的白色上衣、灰色蛋糕裙形成輕柔對比，搭配同色系的毛絨帽款與包袋，讓視覺重點集中在「材質與色彩」，即使是街頭夜拍，也能穿出帶點少女感、卻不會太過可愛的羽絨穿搭。
aespa Karina羽絨衣穿搭2：黑色羽絨外套＋白色短版上衣＋牛仔短裙
這一套Karina則換上黑色羽絨外套，整體風格明顯更偏向冷調街頭感。她沒有把羽絨完整穿好，而是刻意「半披式」滑落肩線，露出細肩帶內搭與鎖骨線條，利用對比手法中和羽絨的厚重感，也讓造型多了幾分隨性與性感張力。羽絨的澎度集中在上半身，下身搭配迷你裙與長襪，比例拉得更俐落，完全是Karina很擅長的「甜酷混搭公式」。
aespa Karina羽絨衣穿搭3：灰色羽絨短版外套＋黑色運動套裝
Karina穿上的是Nike灰色羽絨短版外套，以霧面灰色呈現，線條俐落、澎度集中在肩線與手臂，讓外套本身就帶有力量感；她內搭貼身黑色運動單品，刻意拉出「外鬆內緊」的對比，反而更突顯身形線條。搭配高馬尾造型，強化俐落、冷感的視覺印象，讓羽絨衣也能成為風格主體，完整展現Nike羽絨系列在機能性與造型感之間的平衡。
aespa Karina羽絨衣穿搭4：黑色菱格羽絨外套＋黑色針織衫＋卡其尼龍水桶包
這套造型裡，Karina換上的是Prada黑色菱格羽絨外套，風格轉向優雅、低調卻極具辨識度的公式。外套採用細緻菱格絎縫設計，澎度刻意收斂，剪裁貼合肩線與手臂線條，讓羽絨不再只是保暖單品，而更像一件結構俐落的外套。內搭同色系針織與卡其色尼龍水桶包，與前幾套運動或街頭感羽絨相比，這套Prada穿搭示範了另一種思路，羽絨也能很精緻、很時裝，甚至成為旅行造型中最耐看的一件單品。
Source：IG@katarinabluu
【延伸閱讀】
其他人也在看
精品氣墊打造高級感「女神光」！PRADA寶寶藍氣墊、嬌蘭24K小金墊、D&G玫瑰水光氣墊上妝即保養
精品氣墊推薦：PRADA 莫測藍尼龍氣墊粉餅PRADA繼專為混合肌訂製，最輕最持妝以時裝經典黑色RE-NYLON材質訂製【原生霧光尼龍氣墊】上市橫掃底妝口碑討論度霸榜；以顛覆美學全新翻玩時裝藍色調，再推與最受矚目的#寶寶藍「莫測藍經典潤唇膏」同款明星爆款色系【莫測藍尼龍氣墊...styletc ・ 1 天前
《Stranger Things》戲假情真的一對、近10年愛情長跑！解構Natalia Dyer和Charlie Heaton超有默契情侶裝穿搭
《Stranger Things》（怪奇物語）第5季前半部正式在Netflix上線，飾演「Nancy Wheeler」的Natalia Dyer和「Jonathan Byers」的Charlie Heaton這對戲假情真的情侶檔再次引起關注，兩人最初傳出交往是2016年9月，2019年Natalia Dyer才在訪問中間接承認拍拖，「和一起回家的人一起工作是一件有趣的事。我們彼此之間的相處真的很舒服，所以可以玩得更開心，更放開去演戲，也可以事先討論。」（It’s an interesting thing to work with somebody who you go home with. It’s always really fun. We’re really comfortable with each other, so we can play and feel more free, and we can talk about it before），細看兩人出席活動的情侶穿搭，發現他們真的好登對呢！ 2019年9月 Natalia Dyer和Charlie Heaton穿著ThomELLE.com.hk ・ 1 天前
日本男神木村拓哉新廣告帥炸！戴上多焦點眼鏡、視力顏值同步升級，秒變逆齡王
木村在鏡頭前，不論是遠看還是近看，都能保持清晰視界，帥氣零折扣，讓人忍不住想立刻試戴一副。這次廣告以「進化中的大人」為主題，靈感竟然來自鱷魚—這位地球上最古老的原始生物，外型幾乎千百萬年不變，但體內結構卻不斷進化。眼鏡也是一樣，看似固定的造型，功能卻隨科技...styletc ・ 1 天前
《經濟》日本11月失業率連續第四個月維持在2.6%
日本政府數據顯示，11月份的失業率維持在2.6%，連續第四個月保持不變。 根據日本總務省數據，就業人數經季節調整後微增0.1%，達到6,851萬人，連續第三個月上升，而失業人數下降2.2%，至181萬人，是四個月來的首次下降。 數據顯示，職位空缺比率也亦與10月持平，為1.18，意味著每100名求職者有118個職位空缺。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
湯水食譜｜椰皇螺片排骨湯
椰皇清心潤肺潤腸的做靚湯的主胆之首選重要材料，最回家做只是需要注意劈椰皇的小秘技就不怕弄傷手了Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
台北跨年2026: 終極懶人包！KARA壓軸倒數、反斗奇兵煙火Show！食玩買住一篇搞掂
2026 台北跨年最新資訊！韓團 KARA 確認壓軸演出，台北 101 首度上演《反斗奇兵》光雕秀。為你推介 3 大熱門倒數派對、最佳煙火觀賞點及交通管制安排。立即透過 Trip.com 預訂，鎖定您的跨年席位！Trip.com ・ 1 天前
甜品食譜｜純椰皇無水燉蛋
昨天北角水果檔見到好大又靚的椰皇30蚊4個買了回家做了燉湯和這道甜点兩食非常滿足又划算的聖誕大餐Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
旅遊走累了就靠這款舒壓！Hannah 分享在京都飯店也能輕鬆開戰的《萌寵快打》
嗨～Yahoo奇摩遊戲 Y5 的朋友們，又見面啦！ 我是 Hannah，大家有發現居然已經 12 月了嗎？ 2025 年就這樣走到尾聲，時間真的快到很誇張…… 感覺才剛過完年，現在已經在倒數跨年了。 來分享一下我前陣子的京都小旅行心得。 先說結論一句話：京都秋天真的不講武德！ 本來只是想說跟朋友輕鬆走走，結果每天都走到不想回飯店。 而且照片多到回來整理到懷疑人生……Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
將藍隧道貨車翻側 藍田交匯處往將軍澳方向行政大樓行車線一度封閉｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（27日）下午約1時許，將藍隧道往將軍澳方向發生交通意外，一輛貨車翻側，撞毀隧道右邊多塊牆板，部分牆體散落。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
太子站跌電話直插路軌 港男遙控手機錄下極罕畫面 網民：夢寐視角(有片)
一名男子日前在港鐵太子站，被一名匆忙下車的乘客撞到，手機飛脫直墮路軌，事主在求助期間，靈機一觸以智能手錶的遙控功能，意外錄下從路軌仰視列車駛過的罕見畫面，引發網民熱議稱大開眼界，更有人直言是「夢寐視角」。 樓主在社交平台Threads以「花式跌電話」為題發帖上載短片，稱「睇完條片，你地估唔估到我影緊咩，同埋我點影am730 ・ 1 天前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 22 小時前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 16 小時前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 19 小時前
北海道熊屍堆山9765頭！ 橡實欠收餓熊下山緊急捕獵！
哇，日本這波熊災簡直像恐怖片續集，2025年4月到10月底，全國已經獵殺9765頭野熊，輕鬆打破2011年的9099頭紀錄，環境省還在數，年底數字肯定更誇張。Japhub日本集合 ・ 1 天前
2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節
今年本港市道變化大，除了遊客消費模式改變外，本港市民亦大舉外遊兼北上消費，以大家樂首席執行官形容「市道捲、一齊捲」。新一年即將來臨，來年市道的變量因素經已逐一出現，包括原定2月重返會展的亞洲動漫節突然無故延期，以內地近年新消費倡議趨勢，棄日本IP的「新國風」可能會全面進場，至於港人又會否需要跟從國策，來年不過聖誕節，當中亦存在風險Yahoo財經 ・ 3 小時前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國工程師正被AI「大屠殺」 程式設計師就業率暴跌27.5%
美國科技軟體產業正經歷一場前所未有的「大屠殺」。根據最新數據，美國程式設計師的就業率暴跌 27.5%，將近三分之一的工作崗位憑空消失。這並非危言聳聽的預言，而是正在發生的現實。鉅亨網 ・ 16 小時前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 1 天前