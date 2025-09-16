Aespa Winter 的Ralph Lauren全白造型成紐約時裝週熱話！全白穿搭怎麼襯？如何穿出時尚感？

▲ ELLE.com.hk

紐約時裝週開始了！Aespa的Winter出席Ralph Lauren的2026春季系列時裝騷，一身全白造型的她，照片大概佈滿了眾人的Instagram吧！全白的顏色配搭看似簡單，但其實要穿出時尚感需要一些小技巧，一起來看看吧！

▲ ELLE.com.hk

Ralph Lauren

Aespa Winter 的全白穿搭

Aespa的Winter以Ralph Lauren的品牌大使身份出席品牌的SS26時裝騷，以荷葉裇衫配搭長裙，看起來仙氣滿滿。換了一頭黑髮的她以黑色配飾點綴造型，在全白的造型中增添一致、和諧的亮點。

▲ ELLE.com.hk

Aeon/GC Images @Getty Images

大多數以金短髮示人的Winter換上一頭黑色長直髮，本來已很有新鮮感；加上黑色的皮帶、手袋及中靴，來突顯她的黑髮造型，不難察覺到當中配搭過的心機細節。

▲ ELLE.com.hk

Han Myung-Gu/WireImage @Getty Images

7月時的品牌快閃店Winter也以全白造型出席！同樣以視覺效果較重的皮帶點綴腰線，白色的背心、長裙及外套增加層次感，女生們可以參考Winter的跌膊穿法，拍照時增加造型感！

▲ ELLE.com.hk

The Chosunilbo JNS/Imazins @Getty Images

全白的晚裝造型也非常吸睛！皮膚本來就很白皙的Winter穿上抹胸的白色晚裝裙份外亮眼，除了金屬的花花頸鏈之外，妝容上的紅唇也為造型帶來亮點，簡單又高貴。

▲ ELLE.com.hk

Christian Vierig @Getty Images

全白穿搭技巧：以Pattern作亮點

全白的造型很容易予人樸素、簡單的感覺，要以全白顏色的穿搭示人，最重要的是讓造型有亮點！例如是材質或pattern的運用，就像是上圖的喱絲長裙，透視的喱士露出白色的性感短褲，雖是同一色系卻有着層次感，視覺效果不會太單一。

▲ ELLE.com.hk

Christian Vierig @Getty Images

全白穿搭技巧：利落剪裁

除了材質和Pattern，穿搭上的亮點可以透過利落的剪裁來塑造，例如是Hourglass的長褸，突出女性的漏斗線條，照片上更巧妙地拍到內裡的短褲，上重下輕地露出長腿。

▲ ELLE.com.hk

Christian Vierig @Getty Images

同樣是短褲，上身換了開胸的裇衫則帶來率性感，把衣服tuck in配上筆直有骨的短西褲，整個造型沒有多餘的篇幅，配合一個clean bun，簡約卻帶着高級的隨性感。

▲ ELLE.com.hk

Edward Berthelot @Getty Images

上班時不想費神配搭卻又想穿出時尚感，可以參考上圖的馬甲look! 白色修身的馬甲，長度剛好覆蓋並修飾盆骨，卻露出褲頭來突顯腰線，加上一條白色西褲和sandals來增加正裝感。

▲ ELLE.com.hk

Jade T. Belmes @Getty Images

全白穿搭技巧：以皮帶、腰帶點綴造型

跟Winter一樣，如果覺得利落剪裁的衣服或合心水的Pattern太難找，可以先試試用皮帶來完成全白造型，大概都是不會出錯的穿搭！

▲ ELLE.com.hk

Valentina Frugiuele @Getty Images

甚麼時候需要加上皮帶呢？一些寬鬆的連身褲是很不錯的例子，厭倦了單一穿法的話，可以加上一條皮帶，把連身褲塑造成修腰的效果，甚至在皮帶上隨意地掛上太陽眼鏡當成掛飾，即成了另一種風格！

▲ ELLE.com.hk

Edward Berthelot @Getty Images

腰帶除了有修腰、提高腰線的效果，更是絕佳點綴造型的配飾！全白的造型最可取的不只是不用費神就來配搭時尚的造型，更重要的是它有着讓你可加可減配飾的兼容度，即使是誇張至極如圖上的蘇蘇腰帶的配飾，配起來都不會出錯。

▲ ELLE.com.hk

Edward Berthelot @Getty Images

同樣地，簡約的配飾也一樣在全白造型中發揮「功效」，就像圖中把頸巾或披肩綁成腰帶，雖然是monotone的色調，但厚重的質感在全白造型中增添視覺亮點，簡約卻不簡單。

