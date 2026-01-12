AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測

【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。

騷上她一如以往有超水準表演，大唱其多首代表作，不過她的電結他發生故障沒有聲音，雖然事出突然，但她臨危不亂，跟觀眾交代了一聲：「電結他沒有電」後，即興和全場觀眾清唱了一首《Wonderful U》，成為當晚最難忘的經典一幕。

完成內地演出後，她在社交網上載新相及留言：「First Of 2026」，相中她身處漫天風雪的叢林，面前的樹木全被白雪掩蓋，沿途又見可愛的獼猴，而跟她齊走過雪地的同路人，竟然不是富貴男友「的士邦（鄭子邦）」，而是一位年輕的外籍男子及一名小女孩，另一張相則是她和外籍型男大啖咬美食，似乎兩人頻頻見面。有網民問：「姐姐是否是去了野澤雪猴公園？」亦有網民祝她「enjoy the holiday！」據知AGA身邊的外籍年輕人和小女孩是她家姐的仔女。

