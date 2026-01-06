AGIBOT 在 CES 2026 發佈 Genie Sim 3.0 機器人模擬平台

AGIBOT 最近在 CES 2026 上發佈了 Genie Sim 3.0，這是一個新的機器人模擬平台，旨在加速具身智能的發展。該公司將該系統定位為一個統一的開源工作流程，用於訓練和評估智能機器人。Genie Sim 3.0 直接與 NVIDIA Isaac Sim 整合，該系統運行於 NVIDIA Omniverse 上。這些工具將數字資產創建、場景生成、數據收集、自動評估和基於物理的模擬整合在一個管道中。AGIBOT 表示，該平台減少了對物理機器人的依賴，同時加快了模型迭代的速度。

此次發佈的核心是 Genie Sim Benchmark。AGIBOT 設計了這個標準化的評估系統，用於評估具身智能。該基準涵蓋了超過 200 個任務，涉及超過 10 萬個模擬場景。其目標是超越狹隘的指標，為機器人模型建立完整的能力檔案。AGIBOT 表示，Genie Sim 3.0 包含了具身 AI 中最大的開源模擬數據集，該數據集超過 10,000 小時的合成數據，並反映現實世界機器人操作場景，而非抽象的測試案例。

數據涵蓋了多種傳感器模態，包括 RGB-D 輸入、立體視覺和全身運動學。AGIBOT 還在平台中內建了一個自動數據收集工具包，該系統支持低延遲的遠程操作和腳本任務執行。自動標註工具在數據收集過程中標註數據，而內建的恢復機制則在任務失敗後重啟任務。AGIBOT 表示，這種方法在數據集創建過程中節省了時間和成本。

Genie Sim 3.0 的一個顯著特點是基於語言的場景生成。用戶可以用自然語言描述環境，系統隨後生成結構化場景、視覺預覽和大量的語義變化。大型語言模型驅動了這一過程，消除了手動邏輯編碼的需求。視覺-語言模型進一步精煉場景，以滿足特定需求。AGIBOT 表示，這有助於模型在各種環境中進行泛化。

該平台還整合了 3D 重建與視覺生成。真實環境通過手持 3D 雷射掃描儀捕捉，掃描儀結合了 RGB 圖像、360 度 LiDAR 和厘米級定位。單個 60 秒的環繞視頻可以將物體轉換為準備好模擬的資產。AGIBOT 表示，這大大加快了場景構建的速度。

Genie Sim 3.0 也針對工業機器人。AGIBOT 表示，這是首個將真實工業場景數據集整合到訓練和評估中的平台。系統重建物流中心、檢查場地和生產線的一對一數位雙胞胎。團隊可以在不部署機器人到現場的情況下進行端到端的模型測試。AGIBOT 表示，這縮短了驗證周期，降低了對硬件的依賴。

所有模擬資產、數據集和評估代碼都是完全開源的。AGIBOT 表示，這一策略旨在建立權威的基準生態系統，該公司期望研究人員和工業團隊能夠基於該平台進一步發展，並塑造未來的具身 AI 標準。

