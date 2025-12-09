精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
AgiBot 成功製造第 5,000 部人形機械人，標誌中國機器人產業新里程碑
上海的 AgiBot 於周一宣佈已成功製造出第 5,000 台機器人，這對於中國備受矚目的機器人創業公司來說是一個重要的里程碑。該公司在其工廠的直播中披露了這一成就，並提供了快速擴大生產系統的獨特視角。這一成就距離該公司於 2023 年 2 月成立僅不足三年，為中國快速增長的人形機器人領域樹立了新的標杆。
該公司在活動中展示了詳細的生產數據。AgiBot 並未依賴於單一的機器人平台，而是圍繞三條針對不同商業環境的產品線來構建其產量。這一多樣化的組合顯示出該公司的大規模生產方法依賴於各類型的機器人，以滿足不同行業的客戶需求。Lingxi X 系列代表了其靈活的雙足機器人產品組合，該公司表示已生產了 1,846 台，包括最近因完成 Webster flip 而受到關注的 X2 型號。
Expedition A 系列則佔據了 1,742 台，這款全尺寸人形機器人被設計用於更廣泛的任務，最近在蘇州到上海的 106 公里自動行走測試中表現良好。Genie G 系列則有 1,412 台，這一系列使用以任務為重點的設計，通常配備輪式底座，以支持需要高效率的工業和物流場景。Lingxi X2 成為象徵性的第 5,000 台產品，在直播中，該機器人被送到知名中國演員黃曉明的工作室，凸顯了 AgiBot 在工業和文化領域日益增長的影響力。
隨著這一里程碑的達成，AgiBot 在國內競爭對手中也更加突出。UBTECH 最近分享了其計劃在 2026 年達到 5,000 台的目標，而 AgiBot 當前的產量表明其進展速度不同，這得益於其平衡 AI 發展和硬件執行的策略。創始人彭志輝在中國科技界已成為重要人物，他的背景作為前華為天才少年招募者，使他能夠吸引投資者和頂尖工程人才。
彭志輝在一份聲明中表示：「我們感謝在多年穩步努力下達成這一里程碑，這一過程讓我們克服了體現機器人技術的核心挑戰。透過不斷改進，我們提升了系統的穩定性、可靠性和耐用性。」該公司表示，其機器人目前已在八個商業領域運行，包括智能製造、物流分揀、接待服務和商業表現。這些產品線的多樣化與這些市場需求相符。
G 系列支持可預測的工廠運營，而 X 系列和 A 系列則用於需要更動態移動的環境。最近在工廠任務中增強學習的進展促進了該公司推動機器人擴展到結構化和非結構化環境的努力。公告期間釋放的圖像顯示多個機器人單元一起以隊形移動，這是機器人製造商用來表達生產準備的一種常見方法。
儘管已達成 5,000 台的里程碑，但下一步將是證明這些機器人能持續提供商業價值。包括 Tesla 和 Figure 在內的公司在從原型走向實際服務時面臨類似的問題。AgiBot 現在必須部署、支持和維護一個龐大的機器人隊伍，同時擴大與客戶的夥伴關係。該公司的快速生產進展使其超越了實驗階段，未來的考驗將取決於在工作場所的持續運行、在客戶環境中的性能以及在中國管理物流的能力。
推薦閱讀
其他人也在看
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 9 小時前
網上熱話｜馬鞍山女食84蚊霸王餐被「尋人」 點解食店收據話找咗數？
餐廳不時發生懷疑食霸王餐事件後，店方會於社交平台公開閉路電視截圖「尋人」，而最新一宗是位於馬鞍山一間米線店，一名女子涉食84元「霸王餐」後走數，被店方追緝，不過店方在社交平台帖文公開閉路電視截圖同時，亦附上了一張顯示「已付款」的收據，有網民質疑為何「找咗數」仍要公開尋人，店方解釋「我哋伙記佢自己畀咗錢出嚟，話係自己疏忽am730 ・ 11 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 1 天前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
【優品360】聖誕大優惠低至5折 買滿$100送15優惠券（即日起至25/12）
優品360「聖誕大優惠」第二擊優惠，由即日起至12月25日，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，買滿$100即送$15現金優惠券，登記成為CLUB 360˚FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」，免費領取4張優惠券！今期必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、INNOCOCO 100%椰青水6支裝$32起、樂事薯片70克$22/3件、美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克$110/2件等，買來聖誕開party！YAHOO著數 ・ 8 小時前
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 1 天前
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
網絡熱話｜Threads瘋傳元朗大寶冰室肉餅飯 變成Threads洗版留言
元朗大寶冰室的肉餅飯近期爆紅？近日在Threads上洗版的熱話一定是元朗大寶冰室的肉餅飯！事源是有位網友在7月時開始在不同的帖文下留言，其寫法半玩笑半宣傳，均提及元朗大寶冰室的肉餅飯，後來變成網絡熱話，引起其他網民對這間肉餅飯的好奇心！Yahoo Food ・ 10 小時前
特斯拉印度夢碎！關稅與基建落後成致命枷鎖
當特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克今年 7 月在孟買展廳親自展示 Model Y 時，印度消費者或許未曾想到，這場耗資 30 億美元的「東方冒險」將以半年僅賣出 157 輛的成績慘淡收場。鉅亨網 ・ 15 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 1 天前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
的士司機認兜路、無禮貌等4罪罰4,300元 辯方指乘客職業特別、被告沿路受氣
辯方求情指，被告案發時聽錯指示，故行駛較遠的路程，又指乘客職業特別，聽對方「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控。據悉，該乘客曾任職警員。裁判官施祖堯判刑指，乘客選乘的士是為求方便，雖然事主沒金錢損失，惟被告行為耗用更多時間，又指被告在車門打開下駕駛，對乘客的安全而言絕不能接受。法庭線 ・ 14 小時前
辛芷蕾飛美國影時尚大片 搭飛機跌watt變素人
【on.cc東網專訊】內地女星辛芷蕾榮登「威尼斯影后」後，身價升值十倍成為各大品牌寵兒，早前打破歐洲時尚品牌慣用超模及國際巨星的慣例，被邀約為品牌首位內地全球代言人，穿上綠色及紅色低胸裙等拍攝廣告相外，日前又應另一法國時尚品牌邀請，偕內地及韓國兩大男神王一博及權東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前