AgiBot 成功製造第 5,000 部人形機械人，標誌中國機器人產業新里程碑

上海的 AgiBot 於周一宣佈已成功製造出第 5,000 台機器人，這對於中國備受矚目的機器人創業公司來說是一個重要的里程碑。該公司在其工廠的直播中披露了這一成就，並提供了快速擴大生產系統的獨特視角。這一成就距離該公司於 2023 年 2 月成立僅不足三年，為中國快速增長的人形機器人領域樹立了新的標杆。

該公司在活動中展示了詳細的生產數據。AgiBot 並未依賴於單一的機器人平台，而是圍繞三條針對不同商業環境的產品線來構建其產量。這一多樣化的組合顯示出該公司的大規模生產方法依賴於各類型的機器人，以滿足不同行業的客戶需求。Lingxi X 系列代表了其靈活的雙足機器人產品組合，該公司表示已生產了 1,846 台，包括最近因完成 Webster flip 而受到關注的 X2 型號。

Expedition A 系列則佔據了 1,742 台，這款全尺寸人形機器人被設計用於更廣泛的任務，最近在蘇州到上海的 106 公里自動行走測試中表現良好。Genie G 系列則有 1,412 台，這一系列使用以任務為重點的設計，通常配備輪式底座，以支持需要高效率的工業和物流場景。Lingxi X2 成為象徵性的第 5,000 台產品，在直播中，該機器人被送到知名中國演員黃曉明的工作室，凸顯了 AgiBot 在工業和文化領域日益增長的影響力。

隨著這一里程碑的達成，AgiBot 在國內競爭對手中也更加突出。UBTECH 最近分享了其計劃在 2026 年達到 5,000 台的目標，而 AgiBot 當前的產量表明其進展速度不同，這得益於其平衡 AI 發展和硬件執行的策略。創始人彭志輝在中國科技界已成為重要人物，他的背景作為前華為天才少年招募者，使他能夠吸引投資者和頂尖工程人才。

彭志輝在一份聲明中表示：「我們感謝在多年穩步努力下達成這一里程碑，這一過程讓我們克服了體現機器人技術的核心挑戰。透過不斷改進，我們提升了系統的穩定性、可靠性和耐用性。」該公司表示，其機器人目前已在八個商業領域運行，包括智能製造、物流分揀、接待服務和商業表現。這些產品線的多樣化與這些市場需求相符。

G 系列支持可預測的工廠運營，而 X 系列和 A 系列則用於需要更動態移動的環境。最近在工廠任務中增強學習的進展促進了該公司推動機器人擴展到結構化和非結構化環境的努力。公告期間釋放的圖像顯示多個機器人單元一起以隊形移動，這是機器人製造商用來表達生產準備的一種常見方法。

儘管已達成 5,000 台的里程碑，但下一步將是證明這些機器人能持續提供商業價值。包括 Tesla 和 Figure 在內的公司在從原型走向實際服務時面臨類似的問題。AgiBot 現在必須部署、支持和維護一個龐大的機器人隊伍，同時擴大與客戶的夥伴關係。該公司的快速生產進展使其超越了實驗階段，未來的考驗將取決於在工作場所的持續運行、在客戶環境中的性能以及在中國管理物流的能力。

