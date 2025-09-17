AI也能做音樂了？《Kpop獵魔女團》破2.4億播放神曲被爆「ChatGPT」協助創作！

自從 OpenAI 與 ChatGPT 橫空出世以來，人類已經正式進入了大 AI 時代，生活的所有方面都希望能透過 AI 的輔助，讓我們更方便。不過，在創意領域中，舉凡音樂、文字、圖像等藝術創作我們也反而不希望有 AI 的介入，希望能讓所有的作品都仍能保有人類的創作溫度與靈感，並且也認為 AI 並沒辦法創作出能感動人心的作品。不過，這件事現在似乎並不是完全不可能了，因為在 Netflix 上爆紅的動漫電影《Kpop獵魔女團》中，突破 2.4 億播放的洗腦神曲《Soda Pop》似乎就有 AI 協助創作的痕跡。

《Kpop獵魔女團》不到2個月就成Netflix史上最多觀看量動畫(Credit:Netflix)

綜合外媒報導，AI 大廠 OpenAI 日前在韓國成立了辦公室，並且邀請了替《Kpop獵魔女團》中的男團 Saja Boys 創作許多歌曲的製作人 Vince 出席分享，而 Vince 也大方承認，自己在創作歌曲時，卻時也會請 ChatGPT 協助，以獲取更多的靈感。而 OpenAI 的技術人員也發 X 證實，Vince 的確在創作《Kpop獵魔女團》中的洗腦歌曲《Soda Pop》是先透過 ChatGPT 協助，將這首歌曲改得更「活潑」的，並且雖然已經刪除貼文，但仍然被網友截圖下來，而目前《Soda Pop》在 Youtube 上已經突破 2.4 億播放。

OpenAI技術人員稱ChatGPT的確有協助《Kpop獵魔女團》的音樂創作（Credit:Reddit截圖）

不過，也相信即便 AI 有提供音樂上想法，讓音樂可能會更「動感」、「活力」，但最後仍然要經過像 Vince 這樣的製作人巧手改造，才能創造出那些經典、膾炙人口的音樂作品，紅遍全球。而目前 Netflix 與 OpenAI 並沒有針對這件事發表任何的聲明。

