AI也能做音樂了？《Kpop獵魔女團》破2.4億播放神曲被爆「ChatGPT」協助創作！

自從 OpenAI 與 ChatGPT 橫空出世以來，人類已經正式進入了大 AI 時代，生活的所有方面都希望能透過 AI 的輔助，讓我們更方便。不過，在創意領域中，舉凡音樂、文字、圖像等藝術創作我們也反而不希望有 AI 的介入，希望能讓所有的作品都仍能保有人類的創作溫度與靈感，並且也認為 AI 並沒辦法創作出能感動人心的作品。不過，這件事現在似乎並不是完全不可能了，因為在 Netflix 上爆紅的動漫電影《Kpop獵魔女團》中，突破 2.4 億播放的洗腦神曲《Soda Pop》似乎就有 AI 協助創作的痕跡。

綜合外媒報導，AI 大廠 OpenAI 日前在韓國成立了辦公室，並且邀請了替《Kpop獵魔女團》中的男團 Saja Boys 創作許多歌曲的製作人 Vince 出席分享，而 Vince 也大方承認，自己在創作歌曲時，卻時也會請 ChatGPT 協助，以獲取更多的靈感。而 OpenAI 的技術人員也發 X 證實，Vince 的確在創作《Kpop獵魔女團》中的洗腦歌曲《Soda Pop》是先透過 ChatGPT 協助，將這首歌曲改得更「活潑」的，並且雖然已經刪除貼文，但仍然被網友截圖下來，而目前《Soda Pop》在 Youtube 上已經突破 2.4 億播放。

不過，也相信即便 AI 有提供音樂上想法，讓音樂可能會更「動感」、「活力」，但最後仍然要經過像 Vince 這樣的製作人巧手改造，才能創造出那些經典、膾炙人口的音樂作品，紅遍全球。而目前 Netflix 與 OpenAI 並沒有針對這件事發表任何的聲明。

