斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
「AI偶像」Kion太真實，要成為K-Pop明日之星？9美元生成費產出「理想偶像」，為娛樂業掀開新篇章？
完完全全傻傻分不清楚！全球首間全AI營運唱片公司 Higgsfield Records 旗下虛擬偶像 Kion，以 100% AI 技術打造：結合語音合成、動作捕捉與視覺生成，從五官輪廓到舞蹈細節都逼真到讓人以為是新人女團出道。首支單曲《Better Luck Next Time》MV 剛上線就引爆話題，網友直呼「根本真假難辨」！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「AI 偶像」Kion 的誕生，是一項革命性的突破。她完全由 100% AI 技術打造，更誇張的是，傳統偶像要燒百萬訓練，Kion 只要 9 美元 AI 生成費用即可完成全套包裝。Higgsfield 宣稱「只要你的臉，就能成為下一個 AI 明星」，人人都能申請生成虛擬偶像，徹底顛覆造星模式。
支持者認為，AI 偶像打破地域與資源限制，能讓更多人參與；但反對者擔心，這會稀釋人類創意價值，甚至沖擊真人人才的生計。無論未來如何，Kion 已成功模糊了「真實」與「虛擬」的界線，為娛樂產業掀開全新篇章。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：AI情緒價值爆棚，能取代真人嗎？從「催眠治療」分析AI與人類之間的4大獨特性｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Lacoste昔日是老爸穿的品牌，現在被新生代熱捧！網球風穿搭Tenniscore必備爆紅6款單品有哪些？
Starbucks出運動網球袋超靚！與Lacoste首度聯名5.22登場，袋子、Cap帽、折疊椅、大毛巾全部都想擁有
其他人也在看
15歲高中生¥600玩轉香港兩日 獨闖重慶大廈過夜 網民：性價比之王｜網上熱話(有片)
近年內地遊客興起「窮遊」香港，但湖南一名年僅15歲高中男生，近日就挑戰以600元人民幣「富遊」香港兩日一夜。期間他不僅走遍維港兩岸多個著名景點，更大膽獨闖龍蛇混雜的重慶大廈過夜。他將整個旅程記錄並剪輯成影片上傳至小紅書，惹來熱議。他最終總花費為596.3元人民幣，甚至還剩下3.7元。am730 ・ 12 小時前
【哈哈】日本女性地位有多低？ 「這五個」禁止項目就看得出來
日本世界經濟論壇WEF在2021年公佈了象徵國家男女平等程度的《全球性別差距指數》，在156個國家中，日本居然只排名第120名Japhub日本集合 ・ 7 小時前
44歲阿嬌鍾欣潼狀態大勇，瘦掉半個自己！減肥秘訣大公開：211飲食法助瘦身減磅不反彈
阿嬌鍾欣潼近年身形時肥時瘦，成為網民討論的焦點，後來她成功減重30磅，重拾苗條身材，秘訣在於飲食、規律飲水與適度運動。阿嬌強調，減肥需持之以恆，避免極端方法，以免反彈復肥。Yahoo Style HK ・ 1 天前
31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了
韓韶禧日前在香港舉行全球巡迴見面會《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]》，香港粉絲們都給她的魅力迷們。韓韶禧不只跟現場粉絲們互動，同時都選了 Jennie《Seoul City》、aespa《Whiplash》來跳舞表演給粉絲看，難怪被稱為「咬筆寵粉女神」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳拼多多(PDD.US)有店舖稱可訂製本港多間大學學生證 律師：行使虛假文書屬刑事罪行
多間本地傳媒報道，內地網購平台拼多多(PDD.US)有店舖稱，可以訂製本港多間大學的學生證，售價數十元人民幣，並上載部分客人圖片，當中包括香港大學、中文大學和城市大學的訂製學生證，證上顯示學生相片、學生編號及修讀科目等，聲稱該學生證可出入校園。AASTOCKS ・ 14 小時前
Coldplay演唱會捉姦事件女主角離婚 老公首回應事件否認戴綠帽
【on.cc東網專訊】英國搖滾天團Coldplay7月於美國波士頓開騷期間，「親吻鏡頭」（Kiss Cam）環節意外令觀眾席中已婚科技公司Astronomer行政總裁Andy Byron與已婚人力資源部門總監Kristin Cabot偷情曝光。Kristin被爆東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
翁虹梁思浩35年前拍劇入住猛鬼酒店 身後驚見巨人靈體 肥姐沈殿霞被扯走被鋪
梁思浩主持嘅《直播靈接觸》尋晚開始播出第三季，首集嘉賓係同梁思浩相識多年嘅翁虹。二人於1990年曾經於亞視劇集《富貴冤家》演情侶Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱
恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？
陳慧嫻（Priscilla）《The Fabulous 40巡迴演唱會》日前於北京國家體育館舉行。原來這次是她出道四十年以來，首次於北京舉行個人演唱會，北京粉絲等足四十年，難怪一開show全場氣氛瞬即燃爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Apple Watch Series 11 上線：更耐刮、支援 5G、高血壓偵測、長效電池
新一代 Apple Watch 具有更耐刮的錶面、而且加入 5G 連線支援與長效電池可，而且在健康追蹤方面更加入高血壓偵測功能，加強健康追蹤功能元素。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
氣候監測機構：8月為史上第3熱
（法新社巴黎9日電） 歐洲氣候監測機構今天表示，8月是全球有氣象紀錄以來第3炎熱的8月。歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」 （Copernicus Climate Change Service）氣候戰略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「全球海洋同樣異常溫暖，這些事件不僅凸顯減少排放的急迫性，也凸顯因應更頻繁劇烈的氣候極端狀況的必要性。」法新社 ・ 13 小時前
免費輔導｜15個情緒支援服務整合 24小時真人支援熱線、網上文字訊息服務
Yahoo著數為大家搜羅了香港15個的24小時真人免費支援熱線、網上文字訊息服務，及線上心理健康和輔導服務，方便大家隨時隨地找到途徑照顧情緒。大家可以按所需的支援類型、服務提供時間、支援模式及語言偏好，挑選適合的服務。即睇內文了解更多！YAHOO著數 ・ 15 小時前
Jennie、張員瑛最愛Boxy Fit成大勢風格！6大顯高藏肉款式推薦 低至$59入手Uniqlo爆紅款！
近年新世代不再喜愛貼身剪裁，更喜愛Boxy Fit寬鬆版型，除了穿著感更舒適外，兼具修飾身型的效果。小編為大家精選 6 大 Boxy Fit 寬鬆版型上衣，當中 Uniqlo x JW Anderson 款式更於日本爆紅，時尚又能顯高顯瘦，恰到好處不如「降落傘」顯肥，帥氣設計連男士也想入手！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【KFC】抵Deal星期二 E肚仔餐($222)買一送一
KFC抵Deal星期二，「快脆送」 E肚仔餐($222)買一送一，「快脆送」E肚仔餐($222)有12件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 + 6客辣汁蘑菇香飯 (大) / 家鄉雞皇飯 (大) + 6客馬鈴薯蓉 / 粟米杯 / 巴辣香雞翼 / +6罐罐裝汽水，價錢仲要包埋運費，和親朋好友一齊分享！YAHOO著數 ・ 16 小時前
首爾好去處｜9月盛事首爾世界煙火節！門票$159起、漢江公園觀賞攻略 附酒店推介
錯過了日本的夏季花火大會？不要緊，因為9月底韓國首爾有全國最大型的「首爾世界煙火節」，璀璨奪目的煙花將於漢江上空連續上演，今年更有來自加拿大和意大利的專業團隊共襄盛舉。煙花節的入場門票低至$159起，另有視野及位置更佳的VIP席門票，即睇Yahoo購物專員準備的觀賞攻略！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
深圳女地鐵拒安檢 手袋當「流星鎚」追打職員被行拘(有片)
深圳地鐵一名女乘客近日於科學館站進站時拒絕安檢，與工作人員發生衝突。昨日（7日）在網上流傳影片顯示，女乘客將手袋當「流星鎚」，追打工作人員頭部逼使對方後退。其後工作人員反手擒拿將其制服。公安機關已對女子處以行政拘留處罰。am730 ・ 1 天前
曼谷新酒店優惠｜2025年8月新開Sukhumvit酒店一口價$199！免費接駁車到BTS Nana站/Terminal 21
Trip.com 9.9狂賞Mega Sale將9月9日12點起、分3日推出$99起一口價酒店，目的地涵蓋台灣、泰國及內地，其中9月10日就有今年8月新開業的曼谷素坤逸11巷琵帕酒店，折後每晚只需$199，除開人均只需$99.5，超級抵住，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 11 小時前