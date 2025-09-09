「AI偶像」Kion太真實，要成為K-Pop明日之星？9美元生成費產出「理想偶像」，為娛樂業掀開新篇章？

完完全全傻傻分不清楚！全球首間全AI營運唱片公司 Higgsfield Records 旗下虛擬偶像 Kion，以 100% AI 技術打造：結合語音合成、動作捕捉與視覺生成，從五官輪廓到舞蹈細節都逼真到讓人以為是新人女團出道。首支單曲《Better Luck Next Time》MV 剛上線就引爆話題，網友直呼「根本真假難辨」！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

「AI 偶像」Kion 的誕生，是一項革命性的突破。她完全由 100% AI 技術打造，更誇張的是，傳統偶像要燒百萬訓練，Kion 只要 9 美元 AI 生成費用即可完成全套包裝。Higgsfield 宣稱「只要你的臉，就能成為下一個 AI 明星」，人人都能申請生成虛擬偶像，徹底顛覆造星模式。

支持者認為，AI 偶像打破地域與資源限制，能讓更多人參與；但反對者擔心，這會稀釋人類創意價值，甚至沖擊真人人才的生計。無論未來如何，Kion 已成功模糊了「真實」與「虛擬」的界線，為娛樂產業掀開全新篇章。

AI情緒價值爆棚，能取代真人嗎？從「催眠治療」分析AI與人類之間的4大獨特性｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Lacoste昔日是老爸穿的品牌，現在被新生代熱捧！網球風穿搭Tenniscore必備爆紅6款單品有哪些？

Starbucks出運動網球袋超靚！與Lacoste首度聯名5.22登場，袋子、Cap帽、折疊椅、大毛巾全部都想擁有

「溫布頓白色穿搭」顯貴氣有錢穿搭示範！從凱特王妃到妮歌潔曼，看網球賽事都有焦點造型