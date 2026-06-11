AI先鋒生態出行品牌AIVA北京發佈 首款量產車AIVA ME7年內亮相

【Now Sports】紐約人前鋒阿奴路比的補籃，將紐約人成功從地獄中拯救回來，主場以107:106反勝聖安東尼奧馬刺，創總決賽史上最大反勝，全場攻入33分的致勝英雄阿奴路比說：「我們永不放棄。」紐約人今仗幾乎全場處於落後劣勢，馬刺眾將手感異常手熱，紐約人上半場以49:76落後，第3節早段更落後52:81，但紐約人下半場大反撲，第4節曾打出20:4攻勢，前鋒阿奴路比（OG Anunoby）一攻一守助球隊反勝，剩餘約11秒封阻迪艾朗霍斯上籃，紐約人剩餘5.7秒最後一秒，謝倫賓遜投出超遠三分球，阿奴路比無人看管下飛入禁區，球彈框而出，阿奴路比一手補籃成功，紐約人剩餘1.2秒，反超前107:106。紐約人成功防守馬刺最後一擊，成功創總決賽史上最大落後反勝，阿奴路比說：「我將球傳給謝倫賓遜，他有很好的投籃機會，我只是向著籃球衝向籃框，高高躍起，為了贏波，我甚麼都願意去做，讓球隊獲得第二次進攻機會，當時好好地成功補籃得手，今仗證明球隊有很堅強韌性，我們永不放棄。籃球就是比拼進攻節奏的遊戲，馬刺早段有進攻火熱節奏，之後輪到我們有絕佳反擊節奏，我們最終捱過低潮最終反勝。」

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