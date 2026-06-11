AI先鋒生態出行品牌AIVA北京發佈 首款量產車AIVA ME7年內亮相
中國北京 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 6月9日，AI先鋒生態出行品牌AIVA在北京正式發佈。AIVA與字節跳動旗下的火山引擎合作，聯合定義、設計及打造AI汽車。火山引擎會為AIVA提供豆包大模型及智能座艙等技術服務，提升車內的智能交互體驗。
發佈會上，AIVA公佈了品牌名稱及標誌，並提出「AI定義汽車，先有AI，再有車」的造車理念。同場展出的AIVA Origin Concept概念車，其首款量產車型AIVA ME7將於今年內亮相。AIVA全線車型將覆蓋人民幣20萬元以上的主流市場。
AIVA全名為Artificial Intelligence Voyage Ahead，寓意AI陪伴用戶一路向前，期望以AI技術為驅動，打造「具身AI生命體」，讓汽車不再只是交通工具，而是能理解、陪伴及服務用戶的AI夥伴。
AIVA 對「AI定義汽車」的理解，不僅體現在技術路徑的探索，更落實於每一次真實出行中的個性化體驗。當 AI 智慧賦能予汽車軀體，AIVA 隨之進化為具備感知與行動能力的「具身AI生命體」。它能精準記憶用戶偏好、敏銳感知人車及環境狀態，在日常出行中提供專屬體驗。同樣是一次旅程，AIVA 能動態結合行車路線、實際場景與駕駛習慣，調配出專屬的出行節奏。
更重要的是，AIVA 的探索並非單一主體的孤軍作戰，而是凝聚多方產業資源協作形成的新模式。AIVA作為獨立營運主體，負責品牌、產品及業務推進；賽力斯作為重要股東，提供整車製造、供應鏈及品質體系等支援；寧德時代負責電池技術及充換電體系等能源方案；國資平臺提供產業資源支持；火山引擎則提供豆包大模型及智能座艙等技術服務。
展望未來，AIVA將以快速迭代節奏完善產品陣容，圍繞AI交互、智能體驗、情感陪伴與安全關愛，為用戶帶來更具想像力的出行體驗。
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