渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
AI分析精子受精能力 提升輔助生殖治療成功率
不孕不育症影響約六分一育齡夫妻，根據不同文獻，當中男性因素佔20%至70%。輔助生殖技術(ART)是幫助他們的最有效方法，港大醫學院研究團隊首創人工智能(AI)識別具受精能力精子技術，比傳統精液分析更準確可靠，有助提升輔助生殖治療成功率。
港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系臨床副教授李幸奐醫生表示，夫婦在有規律且無避孕措施的性生活一年以上未能成功懷孕，就屬不孕不育症，「世衛預計，不孕不育症在廿一世紀將成全球第三大常見疾病。」
ART成功率約三至五成
ART的療程中，妻子須先促排卵，到卵子成熟就會採集卵子，同時採集丈夫的精子。精液先會做檢測，完成後會進行體外受精(IVF)或單精子注射(ICSI)，若成功受精，就培養至胚胎階段再移植到母體中。李幸奐指，「一次ART周期的懷孕成功率約三至五成，多數夫妻都需要嘗試多個ART周期。除了費用昂貴之外，過程也飽受壓力。」
傳統分析難評估受精能力
港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系楊樹標教授指出，傳統精液分析會檢測其分量、濃度、精子總數、活動力、形態等，「每次正常射精約有1至2億個活動精子，當中只有約7%具受精能力，而且不同男士不同時間的精子數量和活力有很大差異。」另一方面，精液參數與受精過程也沒有直接關係。「因為成功受精只需要一條正常精子便可。而精子形態的評估亦受檢測人員主觀影響，無法標準化，也未能偵測微小的異常。」基於以上種種原因，即使精液分析結果正常，仍有5%至25%出現受精率低或完全受精失敗，故需要一個評估精子受精能力的客觀方法。
利用天然機制建構AI模型
卵子透明帶(ZP)是一個自然的篩選機制，會揀選形態好、正常染色體結構和優良受精能力的精子結合，只有高質素精子才能成功過關。港大醫學院研究團隊就利用此機制，將過往常規精液參數正常而結合成功及結合失敗的1,083張精子圖片，建立了自動化AI模型，能夠分析精子形態特徵，識別出具備與ZP結合能力的精子百分比，以評估男士生育能力。港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系博士後研究員梁紫瑩博士指，「系統無論靈敏度、特異性及準確度都超過96%，相當精準；而精液樣本中具ZP結合能力精子百分比與其受精率亦有密切相關性，臨界值約4.9%，百分比小於此數值的話，IVF的效果或未如理想。」
預計一兩年後臨床應用
港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系副教授趙志昂教授認為，這AI模型有效識別具有受精困難的男患者，可因應情況選擇其他ART方案如ICSI等，有助減少受精失敗風險，減少ART周期以及避免因ART失敗帶來的沮喪和壓力。「未來會在瑪麗醫院、廣華醫院及香港大學深圳醫院作大型樣本臨床試驗，以確定實用性及準確度，如結果理想，有望於一至兩年後臨床應用。」團隊下一步會研究精子篩選系統用於ICSI，希望可提高胚胎質素、植入率和懷孕率。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/健康/ai分析精子受精能力-提升輔助生殖治療成功率/592862?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
NVIDIA Jetson Thor 電腦為人形機器人提供 7.5 倍的性能提升
NVIDIA 最近推出了其新的 Jetson Thor 計算機，這一系統將生成式人工智能技術從雲端帶入機器人領 […]TechRitual ・ 19 小時前
全港15所全國重點實驗室獲授牌 國家科學技術部部長陰和俊指國家高度認可本港創新能力
【Now新聞台】國家科學技術部向香港的15所重組後的全國重點實驗室授牌，部長陰和俊指，是代表國家對本港創新能力和發展潛力的高度認可和充分信任，希望本港科研人員勇於探索科技前沿無人區。 授牌儀式在政府總部舉行，率團訪港的國家科學技術部部長陰和俊先後向15所全國重點實驗室的代表頒授「金色招牌」，當中包括主理神經系統疾病實驗室的科大校長葉玉如、主理轉化腫瘤學實驗室的中大校長盧煜明、主理光量子物質實驗室的港大校長張翔，以及主理新發傳染性疾病實驗室的港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等。國家科學技術部部長陰和俊：「15家在港全國重點實驗室的布局建設，是國家對香港科研實力創新能力和發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄語香港科技界的殷切期望和艱巨使命，希望在港全國重點實驗室進一步強化使命定位，聚焦國家需求背後的科學難題，勇於探索科技前沿無人區。」到場見證儀式的中聯辦主任周霽表示，會一如既往支持特區加快創科發展。周霽：「近年有一批國際頂尖的學者、科學家成為了新香港人，期待香港更好發揮自身優勢，大力推進教育、科技、人才一體化發展，通過高水平的研究平台、合作項目，集聚培養更多國際頂尖的人才和創新的團now.com 新聞 ・ 1 天前
Now United首度來港選拔 郭富城任「星動策展大使」秘密現身終極訓練營 支持發掘舞台新星
由娛樂界傳奇人物、有「美國偶像教父」美譽的 Simon Fuller 領導的 XIX Entertainment (XIX) 將國際人氣組合 Now United 帶到香港，並啟動中國香港區成員選拔活動。經過數月來多輪嚴格試鏡、荷里活專業培訓及訓練營，Now United 首位中國香港區成員將於本周四 8 月 28 日正式誕生。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本｜Yahoo
【Yahoo健康】不孕不育症影響全球六分一生育夫妻，港大醫學院今日（25 日）公布，首創 AI 模型識別具受精能力的精子，提升輔助生殖治療成功率，臨床試驗準確率達 97%。研究團隊表示，AI 模型能節省不孕夫妻治療的時間與成本，亦可縮短患者在醫院輪候症診的時間，料一至兩年後可投入臨床應用。Yahoo 健康 ・ 1 天前
在港全國重點實驗室獲授牌 每所每年獲資助最多2000萬元
【Now新聞台】15所在港全國重點實驗室來自多間本港資助大學，政府每年會資助每所實驗室最多2000萬元。中大希望未來數年發展科技一條龍；港大就指，希望為香港培養像馬雲及馬斯克這樣的年輕人。 獲得授牌的實驗室來自中大、港大及科大等多間本港資助大學，其中港大一共擁有5所，在各大學之中最多。校長張翔指，一國兩制為科研帶來發展空間及優勢，會保持與國際聯通，繼續培養及吸引頂尖人才。香港大學校長張翔：「我們成立了一間香港青年人創業的一間學校，叫School of innovation，是創新學院。這是一個全新的教學，也是一個探索，所以我們希望為未來香港培養更多像馬雲、馬化騰、馬斯克這樣的年輕人，為香港未來的創造更多價值。」香港中文大學校長盧煜明：「我們未來數年想發展科技一條龍的發展，由基本研究、應用研究及落地，中大在知識產權保護方面及技術落地方面做得不錯，我們會繼續努力。例如我自己做轉化腫瘤學，未來我們要放眼大灣區，有很多臨床資源，可以做一些以前沒有辦法做到的大型臨床研究，令發明與癌症有關技術可以早些落地。」創科署向每所實驗室提供每年上限2000萬元資助，亦要求所屬大學提供每年不少於400萬元的配now.com 新聞 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜當局要求營運機構助居民區內就業／普京願有前提下與澤連斯基會晤
【Now新聞台】8月25日now早晨新聞重點攸壆路簡約公屋 【配套齊全】元朗攸壆路簡約公屋已全數入伙，當局認為該處交通方便，並要求營運機構協助居民區內就業。【電子病歷】醫管局推行電子化眼科影像取代傳統的紙質報告，之後會擴大電子病歷使用至更多層面。【有前提下會晤】俄羅斯外長拉夫羅夫透露，普京願意在有前提下，會晤澤連斯基。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 1 天前
採訪日誌｜國家科技部向香港15所全國重點實驗室舉行授牌儀式
【Now新聞台】行政長官李家超以及中聯辦主任周霽，一同見證國家科技部向香港15所全國重點實驗室舉行授牌儀式。 發展局局長甯漢豪出席「建造業安全周」開幕典禮。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
醫院管理局眼科影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便 改善跨專科及醫院診治效率︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫管局轄下 12 間醫院的眼科專科門診推行影像無紙化項目，眼科報告影像由紙本轉為電子化，上載至中央電子病人紀錄系統，方便各部門人員查閱，能解決紙本影像病歷厚重、容易褪色、需時查閱等限制。醫管局眼科統籌委員會主席袁國禮指，影像無紙化項目亦能促進跨專科、跨醫院傳遞資料效率，減省病人在轉介時需傳遞紙本資料的不便。Yahoo新聞 ・ 1 天前
TEEN TOP出道15週年演唱會 票價位置圖公開
[NOWnews今日新聞]韓國人氣男團TEENTOP迎來出道15週年，今（25）日宣布10月5日於ZeppNewTaipei舉行演唱會《2025TEENTOPWEGONNAROCKITDROPITTO...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
皇后山邨入伙未夠4年即有單位被收回 公告惹網民揣測﹕衰咩？｜網上熱話
才剛於2021年底入伙的粉嶺皇后山邨屬於新公屋，惟入伙不足4年即有單位被收回，近日有網民在上載房屋署的收回單位告示貼於一單位的鐵閘外，隨即引發網民猜測﹕「咁快俾人收返，衰咩？」am730 ・ 1 天前
AI聊天機器人成青少年情緒出口 恐愈傾愈憤世 學者：須智慧用網絡
港人講求生產力和競爭力，或因此缺乏一個適合讓人及時表達情緒的環境。青少年處於急需要朋輩認同的年紀，即使遇到情緒困擾，亦未必能向身邊人求助；不少人最後或選擇轉移到社交平台，如Threads等，甚或向AI尋求發洩的渠道。坊間近年出現不少人工智能聊天機器人，其中包括可模擬人氣動畫角色的機器人與使用者交流，亦深得年輕人歡迎。有am730 ・ 18 小時前
天文台發出酷熱天氣警告 巿民應慎防中暑
【on.cc東網專訊】天文台在今日(26日)上午11時30分發出酷熱天氣警告。在今日上午11時天文台錄得氣溫31度，相對濕度百分之69。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是7，強度屬於高。on.cc 東網 ・ 10 小時前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 12 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 4 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 9 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 14 小時前